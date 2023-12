Grande Fratello, crollo per Garibaldi: psicodramma e lacrime

Crollo emotivo per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Il 30enne, lungo la serata di giovedì 7 dicembre, ha avuto un momento di profondo down, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio raccolto da Monia La Ferrera, la nuova concorrente ed ex fidanzata di Massimiliano Varrese. Alla donna ha riferito che Sara Ricci gli ha rivolto un complimento che gli ha fatto estremo piacere, aggiungendo che per lui, quelli attuali, sono i giorni della “resistenza”, quelli in cui, nonostante abbia accusato stanchezza dettata da dubbi relativi al suo percorso nel reality show, non si deve mollare.

Il momento di profondo sconforto di Giuseppe Garibaldi

“Ora è il periodo della resistenza”, ha sottolineato il collaboratore scolastico calabrese che ha pianto. Lì vicino, ad ascoltarlo, c’è stata Monia alla quale ha rivelato ciò che gli ha sussurrato Sara Ricci: “Mi ha detto: “Tieni duro perché sei la persona più vera qua dentro””. Dopodiché ha spiegato a La Ferrera di essere stato assalito da forti dubbi in merito alla sua avventura nel programma. In particolare Garibaldi teme di essere stato frainteso e di non essere stato compreso fino in fondo.

“Mi dispiace perché c’è stato un periodo in cui, per uno o due mesi, è stata una lotta continua. Sapevo le mie sicurezze ma non sapevo esprimermi, a parlare l’italiano corretto ho sempre avuto difficoltà. Ho sempre parlato in dialetto. Ho paura di non mandare un messaggio positivo. Non mi piace litigare, qui ho dovuto affrontare discussioni e mi sono sentito debole. Avevo paura di non saper prendere posizione, di non mandare messaggi buoni”.

Lo sfogo di cui è stato protagonista con Monia ha avuto un antefatto. Poche ore prima, nel pomeriggio, Giuseppe aveva avuto un colloquio con Anita alla quale aveva confidato di aver provato una forte delusione per il comportamento avuto da alcuni inquilini a proposito del suo rapporto con Perla Vatiero.

Garibaldi ha sostenuto di non aver mai avuto mire sentimentali nei confronti della ragazza e che con lei altro non c’è che un legame di amicizia. Anche perché, ha aggiunto sempre il bidello, laddove avesse voluto tentare di imbastire una relazione sentimentale seria, avrebbe agito in maniera differente e con altri propositi. Così il 30enne a proposito dell’ex di Mirko brunetti:

“Loro non capisco. Io non ci provo, voglio divertirmi in amicizia, sono altruista. Se a me piace una persona, si capisce. So cosa faccio quando voglio una persona”

“Tu sei carino con tutti. Puoi avere tutte le amicizie che vuoi”, lo ha rassicurato l’amica.

Grande Fratello, in arrivo Luca Vetrone

Prima delle vacanze natalizie ci sarà un nuovo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, quello che vedrà protagonista Luca Vetrone, modello nonché ex concorrente de L’Isola dei Famosi. L’aitante giovanotto non pare essere stato scelto a casaccio dagli autori del reality. Perla Vatiero ha confidato in tempi non sospetti che il ragazzo è il suo prototipo di uomo. Insomma, si aggiunge carne al fuoco nelle dinamiche del GF.