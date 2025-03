Grande Fratello, crisi Tommaso – Maria Vittoria: bufera contro autori

Non accennano a diminuire le liti tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti nel casa del Grande Fratello. I due concorrenti hanno cominciato ufficialmente la loro relazione a fine dicembre e le loro discussioni oramai sono all’ordine del giorno. Non hanno smesso neanche quando lei è finita al televoto per la puntata di questa sera. La voglia di viversi non è stata più forte della paura di perdersi. E ora che mancano poche ore alla puntata, i fan della coppia hanno notato che le telecamere oramai non li riprendono più. Gli autori, infatti, sono stati praticamente accusati di censura.

In questi mesi di programma, in realtà sono sempre state sottolineate le differenze che sono state fatte tra loro e Shaila e Lorenzo, che oramai da numerose puntate si guadagnano sempre il primo blocco anche per una semplice discussione avuta durante la settimana. di Tommaso e Maria Vittoria invece si parla decisamente molto poco, anche per questo sul web non sono mancate le proteste contro gli autori che a detta dei fan li mettono sempre in disparte per altre dinamiche che incuriosiscono di più i telespettatori.

Grande Fratello: rivolta dei “Tommavi”

Considerato che queste potrebbero essere davvero le ultime ore di Maria Vittoria all’interno della casa più spiata d’Italia, i fan avrebbero avuto piacere di vederli un po’ di più, anche se non c’è da escludere il fatto che semplicemente potrebbero aver deciso di stare loro due in primis separati, considerate tutte le liti delle ultime ore. Anche Tommaso sottolinea molto spesso questa cosa che ogni giorno litigano per un motivo diverso e che non riesce più a sostenere questa situazione.

C’è da dire che i due concorrenti sono sempre stati molto forti al televoto, ma adesso la paura dei fan è veramente tangibile, considerato che Maria Vittoria si è messa contro diversi personaggi forti della casa, ad esempio come Shaila e Lorenzo, ma anche Chiara e Zeudi. Ma il colpo di scena più clamoroso è che Maria Vittoria si è messa contro anche molti fan di Tommaso, che non la vogliono più dentro la casa e accanto a lui, considerato che molto spesso lo vedono stare male per i suoi comportamenti e i suoi continui cambi d’umore. Dunque, molte persone hanno deciso di astenersi da questo televoto e augurarsi che sia proprio lei ad essere eliminata, ma questo ovviamente lo potremmo scoprire soltanto stasera durante la puntata che andrà in onda su Canale Cinque.