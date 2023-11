Grande Fratello, Ciro Petrone vicino all’abbandono: “Non sto bene”

Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, c’è anche l’attore Ciro Petrone. Ciro è sicuramente conosciuto per il suo carattere esuberante e divertente, proprio come mostrato nel primo periodo di permanenza dentro la Casa. Tuttavia, da qualche settimana, l’attore è totalmente cambiato e sembra sempre più spento. L’ex volto di Temptation Island è sempre meno attivo e partecipe in casa, tanto che il suo cambio d’atteggiamento è stato notato anche dagli altri coinquilini.

Proprio ieri, 31 ottobre, Beatrice Luzzi si è confrontata con il ragazzo, dicendogli di non vederlo più sul pezzo come prima. Alla luce di tutto ciò, questo pomeriggio Ciro si è sfogato con Rosy Chin, spiegando le ragioni del suo malessere. Durante una conversazione in veranda, Petrone ha ammesso di non trovarsi più a suo agio e di star pensando di lasciare il programma. A questo punto, la chef gli ha chiesto quale sarebbe la percentuale di un suo possibile abbandono. Al che, l’attore ha spiegato di dover prima parlare con gli autori per capire bene come procedere.

Rosy ha poi cercato di trovare dei modi per poter aiutare il coinquilino, domandandogli se potrebbe aiutalo la possibilità di avere più attività in Casa, così da passare la giornata. Tuttavia, Ciro ha spiegato che il suo malessere non deriva dalla noia, bensì da ben altre motivazioni. Petrone ha confessato di stare male anche fisicamente e di non riuscire proprio a viversi serenamente le giornate all’interno della Casa:

No, non si tratta di essere impegnato. Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Mo parlo con loro e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi.

“Non pensare a noi”, ha poi risposto Rosy Chin, cercando di non far sentire in colpa il ragazzo per il suo comportamento poco partecipe. A questo punto, la regia si è appurata a censurare la conversazione, così da evitare che il pubblico sentisse parlare ulteriormente di un possibile abbandono. Insomma, Ciro pare essere sempre più insofferente e non avrebbe più forze per poter proseguire la sua avventura all’interno del reality. Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire quale sarà la sua decisione definitiva e, nel caso, se Alfonso Signorini deciderà di convincerlo a restare o meno.