GF, Mediaset sforbicia: una puntata a settimana, nuovo calendario

Cambio di programmazione per il Grande Fratello: ecco quando andrà in onda a partire dal prossimo mese e il cambio di palinsesto

Sono passati quasi due mesi dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Un’edizione fatta di alti e bassi, tra ascolti non troppo soddisfacenti e polemiche. Ad ogni modo, il reality si sta sempre più consolidando, proseguendo il suo doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì. Tuttavia, pare che questo doppio slot finirà molto presto. A partire dalla fine di novembre, infatti, Alfonso Signorini andrà in onda con il suo programma solo una volta alla settimana. Il motivo? Canale 5 si prepara a far spazio ai campi di palinsesto, con l’arrivo di nuovi programmi che prenderanno il posto prima occupato dal Grande Fratello.

Precisamente, ad occupare lo spazio del reality sarà Zelig. Come indicato dai listini di Publitalia, a partire da dicembre lo show comico andrà in onda il lunedì sera, con la conduzione dell’ormai storica coppia artistica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il ritorno della trasmissione nello scorso anno si è rivelato un grande successo di ascolti e, per questo, la Mediaset ha deciso di riproporre il programma solo dopo pochi mesi dalla fine dell’ultima edizione.

Per quanto riguarda il resto della programmazione della prima serata di Canale 5, sono stati svelati ulteriori dettagli. Il mercoledì sera sarà occupato dalla nuova edizione di Io Canto, condotto da Gerry Scotti. Al venerdì, invece, tornerà finalmente Paolo Bonolis con quella che dovrebbe essere l’ultima edizione di Ciao Darwin. In realtà, il programma sarebbe dovuto partire ad inizio autunno. Tuttavia, per favorire gli ascolti, si è poi deciso di farlo slittare di qualche mese.

Dunque, Alfonso Signorini potrà godere di maggiore riposo a partire dal prossimo novembre. Non è chiaro, però, se questa diminuzione nella programmazione si manterrà fino alla fine del reality o se ci saranno cambiamenti come accaduto negli scorsi anni. In passato, infatti, il conduttore è passato più volte ad una puntata settimanale, per poi tornare successivamente al doppio appuntamento. Stando a quanto trapelato fino ad ora, il Grande Fratello dovrebbe andare in onda fino a gennaio, finendo diversi mesi prima rispetto alle ultime edizioni.