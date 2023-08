Ciao Darwin, Mediaset fa sparire il promo: il motivo della decisione

Ciao Darwin si prepara a tornare nel corso della prossima stagione Mediaset con la sua nona e, probabilmente, ultima edizione. Registrato nelle scorse settimane, il programma condotto da Paolo Bonolis dovrebbe andare in onda diviso in due tranche. Un primo spot era stato emesso il 9 agosto su Canale 5, con il compito di pubblicizzare lo show prima della partenza. Tale promo, come fatto notare da Bubinoblog, sarebbe sparito nel nulla.

Ciao Darwin rinviato? L’ultima indiscrezione

Lo spot mandato in onda su Canale 5 consisteva in una sequenza delle varie Madri Natura succedutesi nel corso delle varie edizioni di Ciao Darwin. Dopo esser circolato per qualche giorno, tuttavia, del promo estivo si sono perse le tracce. Sono ben presto nate voci attorno ad un possibile rinvio della nona edizione di Ciao Darwin, anche se da parte di Mediaset non sono arrivate né conferme né smentite.

“Sono decisioni che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere” sono state le parole di Marco Salvati, autore di Ciao Darwin, in risposta a chi gli ha chiesto del possibile rinvio dello show di Bonolis. Stando a quanto riporta Fanpage.it, tuttavia, la messa in onda di Ciao Darwin 9 non sarebbe in discussione e dovrebbe partire in un periodo compreso tra ottobre e novembre, ad autunno inoltrato. Per quanto concerne la misteriosa sparizione del promo, Fanpage ipotizza possa essersi trattato di una precisa scelta di Mediaset, che dopo aver mandato in rotazione varie clip per rafforzare la programmazione di stagione, si dedicherà a promuovere i programmi che partiranno a settembre.

Ciao Darwin 9: ultima edizione e addio di Bonolis alla tv

La nona edizione di Ciao Darwin, stando alle parole di Paolo Bonolis, potrebbe essere l’ultima. A fine riprese, infatti, la produzione ha organizzato un brindisi, dove il conduttore ha dato l’annuncio (tra le affettuose proteste dei presenti). In questa occasione Paolo ha voluto ringraziare tutti i collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione dello show, spendendo belle parole: “Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine” ha detto inizialmente. “Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre“.

Rimane da capire se la decisione su Ciao Darwin possa effettivamente essere quella sopra descritta. Qualora così fosse, sarebbe un segnale importante riguardo il possibile addio di Bonolis al piccolo schermo. Il conduttore, infatti, aveva già sottolineato come avesse intenzione di lasciare la tv per dedicarsi alla vita privata. Non resta che attendere per scoprire se lo storico conduttore passerà dalle parole ai fatti.