Bonolis, fine riprese Ciao Darwin: discorso e addio alla tv più vicino

Quello con Sonia Bruganelli non sembrerebbe essere, per Paolo Bonolis, l’unico matrimonio giunto a conclusione. Al termine delle riprese della nona edizione di Ciao Darwin, il conduttore ha tenuto un discorso davanti a tutto lo staff. “Questa è l’ultima edizione” ha detto davanti ai presenti.

Addio Ciao Darwin: il commovente discorso di Paolo Bonolis

Con un calice di prosecco in mano, Paolo Bonolis ha ringraziato tutti i collaboratori che hanno permesso la realizzazione della nona edizione di Ciao Darwin. “Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine” ha detto durante il brindisi. In seguito, l’annuncio dell’addio a Ciao Darwin, interrotto dagli schiamazzi dei presenti, increduli su quanto hanno appena sentito. “Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre” ha concluso il conduttore tra gli applausi.

Paolo, nonostante gli schiamazzi, non si è scomposto e ha ribadito la decisione. Probabilmente, però, bisognerà attendere ancora per scoprire se queste parole si tramuteranno effettivamente in realtà. La nona edizione di Ciao Darwin, ad ogni modo, andrà in onda nell’autunno 2023. Annunciata nel 2022 e inizialmente prevista per la primavera del 2023, il programma ha subito un rinvio, ritornando nella stagione autunnale dopo sedici anni.

Ciao Darwin, la storia del programma: dal 1998 ad oggi

Ciao Darwin era nato nel 1998 da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Al centro del programma, una gara tra due squadre, rappresentanti due categorie umane antitetiche, per scoprire quale sarebbe stata la più forte, in conformità con la teoria evoluzionistica di Charles Darwin. Il programma partì ufficialmente nell’ottobre del 1998, condotto da Paolo Bonolis in collaborazione con Luca Laurenti.

Il programma andò in onda, con le sue prime tre edizioni, dal 1998 al 2000. La quarta edizione arrivò nel 2003. La quinta, accompagnata dal sottotitolo L’anello mancante, si ebbe dopo quattro anni dalla precedente, nel 2007. Nel 2010 arrivò la sesta edizione, con un cambio del sottotitolo del programma, che divenne La regressione. Il programma sembrava dovesse concludersi con questa edizione, ma alla fine non fu così. Ciao Darwin-La resurrezione arrivò ufficialmente nel 2016, rappresentando la settima edizione del programma. Nel 2019, infine, è andata in onda l’ottava edizione, con il sottotitolo Terre Desolate.

Paolo Bonolis: sarà addio anche al piccolo schermo?

L’arrivo della nona edizione, come accennato sopra, è previsto per l’autunno 2023. Probabilmente, però, si tratterà dell’ultima per questo storico programma targato Mediaset. Non resta che attendere per scoprire se le parole di Paolo Bonolis si concretizzeranno in realtà o se potremo assistere, un domani, ad un’ipotetica decima edizione di Ciao Darwin.

Bonolis, di recente, ha sottolineato in diverse occasioni che ha intenzione di lasciare per sempre la tv e dedicarsi alla vita privata. I segnali che non stesse scherzando sono chiari: nella prossima stagione andrà in onda l’ultima edizione di Avanti un altro e l’ultima di Ciao Darwin. Non è lontana l’ipotesi, sempre stando a ciò che ha dichiarato, che potrebbero essere gli ultimi impegni di Bonolis sul piccolo schermo.