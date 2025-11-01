Grande Fratello chiude? Focus ascolti (da incubo) e la decisione di Mediaset

Il Grande Fratello di Simona Ventura verso la chiusura anticipata: la voce si è fatta tambureggiante nelle scorse ore, dopo il crollo degli ascolti dell’ultima puntata del reality. Giovedì 30 ottobre, il programma di Canale 5 ha avuto uno share pari al 13.06%, intrattenendo 1.620.000 spettatori. Dati flop per una prima serata dell’ammiraglia Mediaset. La testata Affari Italiani ha lanciato l’indiscrezione in cui è stato sostenuto che i dirigenti di Cologno Monzese avrebbero preso in seria considerazione l’ipotesi di far calare il sipario sul GF, rimpiazzandolo con una soap opera turca. Dunque tutti a casa? Pare proprio di no.

Il Grande Fratello di Simona Ventura non chiuderà

Fanpage.it ha spiegato di essere entrato in contatto con una persona molto vicina al reality show, la quale ha rivelato che per ora non c’è alcuna intenzione da parte di Mediaset di porre fine alla trasmissione con largo anticipo. “Una chiusura anticipata è da escludere al momento”, ha dichiarato la ‘gola profonda’ raggiunta dalla testata campana. Non ci sarà, quindi, alcuna rivoluzione nell’immediato per quel che riguarda la programmazione del Grande Fratello. Le puntate previste dovrebbero andare in onda fino a dicembre, come da previsioni.

Come è noto, però, quando si tratta di progetti televisivi, non c’è nulla di scolpito nella pietra. In altre parole, se l’asticella dello share dovesse scendere ancora, non è da escludere che i piani alti di Mediaset possano rivedere i loro propositi. Senza dubbio, ci si aspettava che il reality performasse meglio. Inutile girarci attorno: i risultati registrati fino ad ora sono più che deludenti.

Focus sugli ascolti tv del GF 19

Solamente nella puntata d’esordio del 29 settembre, complice l’effetto novità, gli ascolti non sono andati male, sebbene non ci sia stato il botto sperato: 2.813.000 telespettatori e il 20.35% di share. Già dal secondo appuntamento è scattato l’allarme visto che si è verificato un crollo di quasi 800mila utenti. 2.052.000, share al 15.47%.

Dati in discesa anche per la terza puntata che è stata seguita da 1.843.000 telespettatori (14.40%). I numeri sembravano essersi stabilizzati nel quarto e nel quinto appuntamento che hanno incollato davanti alla tv rispettivamente 1.873.000 (14.23%) e 1.864.000 utenti (15.01%). E invece giovedì scorso un altro crollo, con l’asticella dello share sprofondata al 13.06%. Nonostante ciò, per il momento, si prosegue. Domani chissà…