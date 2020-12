Grande Fratello: Chicca e Giovanni aspettano il secondo figlio

Cicogna in volo per Chicca e Giovanni, una delle coppie più belle e unite nate al Grande Fratello. Via Instagram i due hanno annunciato l’arrivo del secondogenito. Francesca Rocco e Masiero sono infatti già genitori di Ginevra, nata tre anni fa. Dopo aver superato un momento di crisi gli ex gieffini hanno preso la decisione di allargare la famiglia.

Un sogno che Chicca e Giovanni non hanno mai nascosto: in una intervista dello scorso anno la Rocco aveva annunciato l’intenzione di allargare la famiglia. Un desiderio diventato realtà nel 2020. Su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello ha confidato che attualmente è al quinto mese di gravidanza.

Il secondo figlio di Giovanni e Chicca nascerà dunque in primavera, più precisamente ad aprile. Al momento i diretti interessati non hanno ancora svelato il sesso del bambino. Sarà un’altra femminuccia o un maschietto? Chissà… di sicuro è al settimo cielo anche la piccola Ginevra, come testimoniano alcune stories di mamma Francesca.

“Sono così contenta per noi”, ha detto la piccola in un breve filmato. Una dichiarazione che ha fatto sciogliere la madre, che ha sempre creduto nel suo rapporto con Giovanni, nato per caso al Grande Fratello nel 2014 (edizione vinta dal contadino Mirko Petrillo).

A sei anni dal primo incontro nella Casa più spiata d’Italia Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno saputo creare una splendida famiglia. Segno che pure in certi programmi possono nascere sentimenti importanti e duraturi. Certo le difficoltà non mancano mai – Chicca e Giovanni hanno affrontato una dura crisi – ma si può andare avanti più forti di prima.

Cosa fanno oggi Chicca e Giovanni

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Francesca Rocco continua a lavorare come avvocato ma pure in tv e sui social network come web influencer. In passato è stata spesso ospite di Detto Fatto su Rai Due. Giovanni Masiero, invece, non ha mai smesso di fare il modello e parallelamente ha intrapreso la strada dell’imprenditoria. Chicca e Giovanni sono convolati a nozze nel 2016 mentre la primogenita Ginevra è nata nel 2017, nello stesso giorno del padre ovvero il 24 maggio.