Grande Fratello, Chiara a Helena: “Mi auguro l’esempio non sia tu”

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello. A breve sapremo quindi chi tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti si aggiudicherà il titolo di vincitore di quest’edizione. Nelle ultime ore nella Casa ci sono state scintille tra due delle finaliste, nello specifico Chiara e Helena. A scatenare la discussione è stata una domanda posta dalla prima alla seconda. Lorenzo, lì presente, si è schierato con una delle due. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Anche quest’edizione del Grande Fratello è ormai giunta alle sue battute finali. Tra qualche giorno, difatti, scopriremo il vincitore tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Non solo i fan del programma ma anche gli stessi concorrenti si stanno domandando chi fra loro si scontrerà alla finalissima e si aggiudicherà la vittoria. Nelle ultime ore Chiara ha quindi chiesto a Helena chi preferirebbe sfidare tra Zeudi e Jessica. La domanda ha tuttavia scatenato una risposta piccata da parte della modella brasiliana.

Prestes ha difatti replicato alla coinquilina con la frase: “it’s not of your business”, ovvero “non sono affari tuoi”. Da qui è nata un’accesa discussione tra le due gieffine, nella quale si è inserito anche Lorenzo Spolverato, lì presente. Quest’ultimo ha difatti sottolineato a Helena come se la stesse un po’ tirando e come la coinquilina le avesse posto una semplice domanda. Lo stesso concetto è stato ribadito poi anche da Chiara, la quale non ha preso bene la risposta ricevuta.

Quest’ultima ha replicato a Helena dicendole “che risposta del cavolo, con tutto il bene”, facendole poi notare come avrebbe potuto rispondere in un altro modo. La gieffina si è successivamente alzata ed allontanata, rivolgendo alla coinquilina queste ultime parole: “mi auguro che l’esempio del Grande Fratello non sia tu, veramente”. Prestes si è quindi difesa spiegando come non fosse obbligata a rispondere alle sue domande e di non voler condividere con lei le cose, sottolineando come lei e Cainelli non fossero amiche. Lorenzo si è schierato dalla parte di Chiara e ha spiegato alla modella brasiliana come non esistessero soltanto o il bianco o il nero. Il gieffino ha poi supposto come tra le due ci fossero altre cose probabilmente covate in passato.