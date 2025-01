Grande Fratello, che confusione! La messa in onda salta e cambia!

Che confusione questo Grande Fratello! Il reality ha cambiato più volte la data di programmazione nelle ultime ore che nei quasi 4 mesi da quando è iniziato! Cerchiamo di fare chiarezza e capire quando rivedremo in prima serata Alfonso Signorini e co.

Il problema di Canale 5 è sempre lo stesso: la programmazione cambia in base alla paura della concorrenza con Rai Uno e il primo canale nazionale sta iniziando a dare del filo da torcere a Mediaset con delle serie attesissime. Lunedì 6 Gennaio già sapevamo che non sarebbero andati in diretta per la partita di Supercoppa, e l’appuntamento in prima serata si era spostato a Martedì 7 e Giovedì 9. La doppia puntata però è saltata poche ore dopo l’annuncio. Fino a nuovo ordine, il GF tornerà Mercoledì 8 Gennaio. Il motivo di questo cambio repentino? A Mediaset si sono ricordati che su Rai Uno andrà in onda l’attesissima miniserie su Giacomo Leopardi ”Leopardi-Il Poeta Dell’Infinito” proprio Martedì 7. E con la paura della concorrenza, hanno deciso di spostarsi il giorno dopo, sperando di non essere penalizzati dalla seconda puntata della serie Rai.

Grande Fratello: il caos della programmazione si fa sentire anche nella casa

Il colmo di tutto questo tran-tran è che anche in casa non hanno idea di quando andranno in onda! Gli inquilini della casa più spiata d’Italia non sanno quando torneranno in diretta in prima serata, loro sono ancora convinti di avere la puntata il 6 Gennaio. Chissà quando glielo diranno che la puntata è spostata di due giorni. Anche perché quella che ci aspetta è una puntata col botto (si spera almeno, visto che ultimamente si finisce sempre a tarallucci e vino!). Dopo il disastro avvenuto post diretta, con la lite tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes, ci saranno tantissime cose da chiarire. Ilaria parrebbe aver aggredito fisicamente Helena e il confessionale le avrebbe suggerito di abbandonare la casa. Sempre Helena si è poi presa a male parole con Shaila.

La discussione si è allargata a tutta la casa, coinvolgendo Jessica Morlacchi, Maria Vittoria e Stefania Orlando. Delle ultimissime ore è la notizia che anche Giglio avrebbe ricevuto delle notizie importanti di cui si dovrà discutere. Il ragazzo ha passato delle ore nel confessionale, a quanto si legge, e presto scopriremo per quale motivo. Insomma, ci tocca aspettare per sapere come tutte queste faide andranno a finire!