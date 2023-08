Grande Fratello cast: spunta attore arcinoto (ed ex Ballando), chi è

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, la cui partenza è prevista per l’11 settembre in prima serata su Canale 5. Si tratterà di un’edizione completamente rinnovata rispetto alle precedenti, caratterizzata dalle nuove linee editoriali ‘scaccia trash0 imposte da Pier Silvio Berlusconi. Il primo grande cambiamento riguarda sicuramente il cast, che sarà spartito tra personaggi VIP e persone comuni. Da qui, la nuova denominazione del programma, che ha perso la dicitura ‘vip’ per tornare ad essere solamente ‘Grande Fratello’. Ma, quali saranno i volti noti che varcheranno la famigerata rossa? Un primo nome è stato svelato recentemente da TvBlog.

Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi da FanPage.it, la lista dei partecipanti Vip della nuova edizione del GF sarebbe già pronta, mentre quella dei personaggi NIP sarebbe ancora da definire. Da lì, sono partire molte ipotesi su quali vipponi potrebbero sbarcare nella Casa più spiata d’Italia. Con il divieto imposto da Berlusconi ad influencers e utenti OnlyFans, in molti si sono chiesti quali personaggi avrebbero potuto accettare di entrare nel reality. Ebbene, tra i possibili nomi risalta quello dell’attore Ninetto Diavoli, che sarebbe stato contattato per valutare un suo possibile ingresso nella trasmissione.

Pare che, in queste settimane, si siano svolti diversi provini. In molti sono stati bocciati, mentre, per altri è stato effettuato solamente un sondaggio. E, tra i sondati, sembrerebbe esserci proprio lui, Ninetto Diavoli. Si tratta di un nome sicuramente più in linea con l’idea dell’amministratore delegato Mediaset. Diavoli è, infatti, un attore con un curriculum di tutto rispetto, che ha lavorati con nomi del calibro di Pier Paolo Pasolini e Totò. Non resta che attendere per scoprire se Ninetto Diavoli sarà effettivamente uno dei nuovi concorrenti del GF e, soprattutto, per scoprire l’intero cast della nuova edizione del reality.

Ninetto Diavoli, carriera

Ninetto Diavoli è nato l’11 ottobre 1948. La sua carriera inizia alla metà degli anni sessanta, quando fu scoperto da Pier Paolo Pasolini. Il regista, dopo avergli regalato una comparsata ne Il Vangelo secondo Giovanni, lo scelse come protagonista di Uccellacci e Uccellini al fianco di Totò. Da lì, recitò in diversi film insieme a Pasolini, tra cui Teorema, Edipo Re, Il Decameron e Il fiore delle Mille e una Notte. In anni più recenti, invece, lo abbiamo visto in Cemento Armato, Mio papà, Natale a Londra-Dio salvi la Regina, Ritorno al crimine e nella serie Rai È arrivata la felicità.

Il Grande Fratello non sarebbe la prima esperienza televisiva per Diavoli, avendo partecipato a Ballando con le stelle nel 2020. In coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi, fu eliminato alla terza puntata. Tuttavia, la sua presenza nel programma attirò molto l’attenzione per i continui scontri con la giudice Selvaggia Lucarelli.