Grande Fratello 8, scelti tutti i vip: cast chiuso, ora si lavora sui nip

L’11 settembre partirà ufficialmente il Grande Fratello 8 e la lista dei partecipanti Vip è pronta. Non si può dire lo stesso per i Nip

Manca davvero poco alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Un’edizione che sarà sicuramente diversa dalle precedenti, sia per le linee guida anti-trash di Pier Silvio Berlusconi ma anche per il fatto che si tratterà per la prima volta nella storia di questo reality in cui Vip e Nip divideranno lo stesso tetto. In queste settimane sono state tante le indiscrezioni che si sono susseguite circa i nomi dei possibili concorrenti ma l’unica certezza fino a ora era stata la conduzione, affidata ancora una volta ad Alfonso Signorini.

Altra novità sarà la presenza di una sola opinionista in studio, niente di meno che Cesara Buonamici. Insomma è tutto pronto, manca solo la lista ufficiale dei partecipanti che, come anticipato e voluto da Pier Silvio Berlusconi, dovranno essere personalità lontane dai mondi di Internet e Onlyfans e soprattutto avere una storia da raccontare. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Fanpage.it, ecco a che punto è la lista dei prossimi inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 8: a che punto sono le liste Vip e Nip

Secondo quanto riportato da Fanpage.it la lista di partecipanti Vip sarebbe già pronta mentre quella di personalità sconosciute al mondo dello spettacolo sarebbe ancora da concludere e perfezionare. Dovendosi trattare di personaggi con una storia da raccontare, come anticipato in una nota di Mediaset, il compito di selezionare i giusti partecipanti si sta rivelando più complesso del previsto.

D’altronde, stando a quanto riferito dalla Rete del Biscione: “Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo.”

Come avviene il casting Nip

Continuano quindi i casting per la ricerca dei prossimi inquilini di Alfonso Signorini per tutta Italia. La selezione infatti non avviene solamente tramite casting itineranti ma anche attraverso la pubblicazione di video selfie al fine di permettere agli aspiranti concorrenti di raccontare la propria storia. A quel punto, se si è superata questa prima fase, si passa alla seconda che prevede una videochiamata conoscitiva con gli autori.

L’esito della zoom call è fondamentale in quanto se è positivo l’aspirante concorrente viene convocato per un colloquio in studio direttamente a Roma. Pare che al momento questa prima parte di selezione sia stata completata e che gli autori siano al punto di chiamare gli aspiranti concorrenti che sono risultati tra tutti i più convincenti, al fine di definire e approfondire gli ultimi dettagli. Ovviamente ciò non preclude la possibilità agli autori, qualora ve ne sia la necessità, di includere altri volti nel cast e quindi di continuare la ricerca.

In ogni caso siamo agli sgoccioli e tra pochissimo sapremo finalmente chi, nella prossima edizione del reality, varcherà la Porta Rossa con tutto il suo bagaglio di esperienze e di vita.