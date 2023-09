Grande Fratello, Buonamici si svela: “Chi è il mio gieffino preferito”

Cesara Buonamici rivela qual è il suo concorrente del Grande Fratello 2023, in una nuova intervista sul settimanale Chi. Inizialmente la sua presenza nello studio di Canale 5 nel ruolo di unica opinionista aveva fatto storcere un po’ il naso ai telespettatori. Con il tempo, il pubblico sta imparando ad apprezzare le sue opinioni, mai fuori luogo e sempre molto dirette.

Infatti, nel corso della terza puntata, Cesara è riuscita a conquistare gran parte dei telespettatori con i suoi commenti. Nonostante questo, c’è da dire che questa nuova e inedita edizione del reality show Vip e Nip non sta ottenendo chissà che risultati in termini di ascolti. Ma tornando all’opinionista, ha svelato chi è il suo gieffino preferito.

Ebbene si tratta di Giselda Torresan: “Perché ti mette buonumore al solo guardarla”. Buonamici si è sbilanciata ulteriormente parlando anche delle altre concorrenti. In particolare, ha fatto notare che sono tutte molto belle, ma che non è questa la loro migliore qualità.

“Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche”

Nel corso di questa intervista, Buonamici ha parlato anche del feeling che c’è con Alfonso Signorini. L’opinionista ha fatto presente che il conduttore è in grado di portare nello studio di Canale 5 la sua esperienza nel condurre il reality show. Mentre lei porta la sua esperienza di conduzione del Tg. “Se ognuno porta tutto il proprio bagaglio con onestà e impegno, le cose vanno bene”, ha dichiarato Cesara.

Infine, la giornalista ha ammesso che anche per lei è stata una sorpresa ricevere la proposta da parte di Mediaset legata a questo suo ruolo di unica opinionista del programma. Ha deciso di accettare perché questa per lei rappresenta una novità per se stessa e la sua carriera. Per quanto riguarda l’intero gruppo dei concorrenti che sono stati scelti per questa edizione, Buonamici ha affermato:

“La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva. Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono”

Grande Fratello 2023, Rebecca Staffelli svela chi sono i suoi preferiti

Anche Rebecca Staffelli, nuova commentatrice social del GF, ha svelato chi sono i suoi concorrenti preferiti. Crede che siano tutte persone in grado di dare tanto a questa edizione del reality show. In particolare, è affascinata dalla storia di Alex Schwazer e da quella di Lorenzo Remotti. Le piace molto anche Anita Olivieri, che ha attirato subito l’attenzione di Giuseppe Garibaldi.

Ma qual è il suo rapporto con Signorini e Buonamici? Per Rebecca, Alfonso è stata “una scoperta”. Sapeva chi era, ovviamente, ma ha scoperto che dal punto di vista umano e da quello professionale “è un maestro d’eccellenza”. E ha svelato così le difficoltà che ci sono studio, quelle che agli occhi del telespettatore a casa passano inosservate:

“Un conto è guardare il Grande Fratello da casa, un conto è stare in studio e vedere tutte le difficoltà del reality: tutto può cambiare all’ultimo minuto, scappa uno spoiler, esce qualcosa dalla Casa…”

Ed è in questo che Signorini ha impressionato la giovane Staffelli. Il conduttore, a detta della commentatrice social, avrebbe gestito finora “tutto in maniera davvero incredibile”. Per quanto riguarda Cesara Buonamici, crede che sia “una professionista di altissimo livello”. Secondo Rebecca, l’opinionista è “in perfetta posizione“.