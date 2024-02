Grande Fratello: Beatrice non ha pace, Marco senza pietà

Nuovo screzio in Casa durante la festa del sabato sera. Marco Maddaloni ha detto una frase poco carina nei confronti di Beatrice Luzzi. Lei si è risentita molto. È stata anche accusata di “recitare per portare la questione in puntata lunedì“.

Sabato 3 febbraio, in Casa sono stati premiati i cortometraggi che hanno realizzato i due gruppi, uno coordinato da Beatrice e uno da Massimiliano Varrese. Quando Marco ha ricevuto il premio, ha voluto rifare la famosa scena di Will Smith durante gli Oscar. Ha detto: “Se Massimiliano ha offeso mia moglie, io non potevo non dare due schiaffi alla Luzzi“.

Caro Maddaloni, anch'io voglio prendere esempio da Will Smith 👋🏻#grandefratello pic.twitter.com/o3nE3gRUdM — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 4, 2024

Beatrice, atterrita, gli ha spiegato di esserci rimasta molto male. Subito allora sono iniziate le insinuazioni da parte dell’attore e di Anita Olivieri sul fatto che lo avesse fatto a posta per la puntata del lunedì. Questa cosa l’ha fatta stare ancora più male. Qui Marco ha mostrato poca sensibilità ed ha deciso di impuntarsi sul discorso, seppur lei gli dicesse di voler essere lasciata sola.

Nonostante Beatrice più volte gli ha riferito di aver capito che da parte sua non ci fosse malizia, lui ha iniziato ad insistere sul fatto che lei volesse creare il caso.

“Marco ti prego non so come dirtelo, non hai pietà, non so come dirtelo, basta, lo so che non lo hai fatto a posta, basta“. Beatrice l’ha supplicato piangendo, nonostante ciò, ha continuato ad insistere. Siccome il judoka l’assillava, non curante delle lacrime della Luzzi, Stefano Miele è intervenuto ed ha invitato Maddaloni ad allontanarsi e a lasciarla perdere.

Beatrice ha ammesso di essere molto piena di questa situazione in Casa, che tutti l’accusano, anche se piange, poiché si pensa che possa fare la vittima: “Io sono piena di sentire sempre il mio nome, sono anche un essere umano“.

portare una persona a chiedere pietà in lacrime, a dover sottolineare che anche lei è un essere umano, e solo perche queste merde pensano solo a loro stessi e al gioco sulla pelle di beatrice.

quando pensi non possano fare più schifo si superano sempre#grandefratello pic.twitter.com/6KLH9JAdXX — gaia (@lovemehow_) February 4, 2024

La frase indelicata sul padre

Ciò in realtà è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo anche un’altra frase detta da Marco sul fatto che fosse poco empatica nei confronti degli altri inquilini.

Nonostante poi Miele abbia cercato di far allontanare Maddaloni, lui ha seguito l’attrice anche in giardino e le ha chiesto dove volesse essere in quel momento e lei ha risposto: “Nell’aldilà“. Marco quindi le ha fatto una battuta sul fatto di voler andare a trovare il padre morto.

Il judoka non ha mostrato molta sensibilità nei confronti dell’attrice, nonostante continuasse a pregarlo di smetterla. Ciò ha fatto molto indignare il web. Seppur qualcuno l’ha accusata di voler “passare da vittima“, in tanti hanno trovato l’insistenza di Marco davvero poco delicata, soprattutto perché il 3 febbraio è ricorso un mese dalla morte del padre della Luzzi.