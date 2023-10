Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Rosy Chin: svolta e disgelo

Nella Casa del Grande Fratello, in più occasioni si è potuto assistere a scontri e dissapori tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Quest’ultima, in particolare, è stata spesso oggetto di critiche anche da parte di altri coinquilini, come accaduto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, dove in molti le avevano dato della falsa. Al fianco dell’attrice romana c’è però Giuseppe Garibaldi, con cui è nato un certo feeling, e proprio lui è stato presente nel momento del mea culpa da parte di Rosy.

Il chiarimento tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi

Dopo tanti scontri, Rosy ha provato a chiarire, spendendo belle parole per Beatrice: “Voglio dirti una cosa che forse ho fatto involontariamente. Quella di farti sentire un disagio all’inizio che forse non era così. Che tu non meritavi assolutamente. Sei una donna forte e intelligente. Molto molto bella. Credimi. Non te l’ho fatto mai volontariamente e con cattiveria. Ci siamo scontrate con lati del carattere che abbiamo evidentemente entrambe. Non ci siamo capite. Non volevo assolutamente farti quello che ho subito per tutta la vita. Mai più. Non l’ho fatto volontariamente“.

Rosy, in seguito, ha continuato il suo discorso, garantendo a Beatrice di non aver mai parlato male di lei alle sue spalle e di non essere una manipolatrice: “Non ho mai condizionato e non sono una manipolatrice. Ma non ho mai parlato agli altri male dietro di te. Lo vedrai fuori. Ti sei difesa con tutta la tua coerenza. Abbassa le armi, abbassa le difese ora con me. Le ho già abbassate da una settimana con te, anche non intromettendomi nelle situazioni“. La chef ha poi concluso: “Non posso neanche concepire un secondo della paura di uscire da qua senza dirti queste parole. Dirtele fuori non aveva senso. Essere sotto attacco significa essere sotto pressione al mille per mille“.

L’intervento di Giuseppe Garibaldi

Davanti a queste parole, Beatrice ha replicato apprezzando il comportamento della coinquilina: “Ti sono profondamente grata per questo coraggio“. Ad assistere al discorso, come accennato sopra, c’è stato anche Giuseppe Garibaldi, che non ha esitato a chiedere alla Chin per quale motivo, nei giorni scorsi, avesse messo l’attrice romana tra i tre peggiori della Casa: “L’altra volta ho fatto il tuo nome nei bigliettini anonimi perché erano per forza tre persone. Ci dovevi stare. Cosa dicevo degli altri?” ha replicato la chef.

In seguito, durante un momento di confidenza tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, l’attrice ha avanzato una considerazione: “Mi hai fatto pensare a quella cosa che ha fatto il mio nome tra i tre. Lì per lì ci ho creduto al suo pentimento, poi ha detto quella cosa della maglia, ho pensato, effettivamente… no?“.

Il botta e risposta tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Nella puntata di giovedì 5 ottobre è trapelato il vero motivo dietro il fastidio di Beatrice Luzzi nel momento in cui Valentina Modini l’aveva paragonata a Jane Alexander. In un primo momento, infatti, l’attrice si era limitata ad una reazione di stizza, successivamente commentata via social dall’ex vippona. Quest’ultima, tra l’altro, aveva spiegato di non aver compreso il motivo di una simile reazione, visto che lei e la Luzzi nemmeno si conoscevano.

In seguito era emerso come, a detta della Luzzi, Jane Alexander le avrebbe sottratto la parte di Lucrezia Van Necker nella celebre fiction Elisa di Rivombrosa, ruolo per cui entrambe fecero il provino nel lontano 20o2. Le rivelazioni dell’attrice romana avevano portato la Alexander a replicare nuovamente sui social, esponendo la sua versione dei fatti. A difendere quest’ultima anche Massimiliano Varrese, nonché suo caro amico. A chiudere il discorso c’era stata la dichiarazione ironica di Cesara Buonamici, che aveva proposto di telefonare alla regista della fiction Cinzia TH Torrini per scoprire la verità sull’accaduto.