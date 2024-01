Grande Fratello, bacio tra due donne nella notte? Di chi si tratta

Notte agitata nella Casa del Grande Fratello. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, pare essere scattato un bacio tra due donne protagoniste del reality. A rivelare la notizia all’esperta di gossip sarebbero state fonti molto vicine alla Casa, le quali avrebbero riportato un dettaglio molto importante: una delle due gieffine in questione sembrerebbe essere impegnata. Si tratta di una notizia inaspettata dato che, fino ad ora, i telespettatori non avevano ancora captato nessun interesse tra due gieffine. Com’è noto, poi, la diretta del GF viene chiusa alle due di notte, motivo per il quale non è possibile recuperare nessun video che testimoni il presunto bacio. Per questo, in tanti si stanno domandando tra quali concorrenti potrebbe essere nata questa passione.

Scatta il bacio tra due gieffine: chi potrebbero essere

Tuttavia, sapendo che una delle due donne interessate non sarebbe single, il cerchio si ristringe notevolmente. Le uniche donne impegnate nella Casa sono infatti Rosanna Fratello e Rosy Chin. La cantante è sposata da quasi 50 anni con Pino Cappellano, mentre la cuoca è legata da più di 10 anni al marito Paolo La Quosta. Dopodiché, ci sono due concorrenti che hanno iniziato una frequentazione proprio nel reality, ovvero Letizia Petris con Paolo Masella e Monia La Ferrera, la quale si sta avvicinando nuovamente all’ex Massimiliano Varrese.

Infine, c’è il caso di Anita Olivieri: quest’ultima è entrata nella Casa dichiarandosi single, sebbene l’ex fidanzato Edoardo Sanson ha dichiarato di averla vista fino a pochi giorni prima della sua entrata. Inoltre, da mesi, si vocifera di un presunto flirt tra la gieffina e uno degli autori della trasmissione. Dunque, una delle due parti coinvolte nel bacio è sicuramente tra le prime quattro donne menzionate. Alla luce di questi dati, gli utenti sui social si sono scatenati con le ipotesi. Alcuni sono convinti che si tratti di Letizia, dato che in passato è stata fidanzata per un anno e mezzo con una donna.

C’è da dire, però, che la Petris ha già una frequentazione in corso in Casa, il che renderebbe più improbabile una presunta simpatia speciale con un’altra coinquilina. Le principali “sospettate” sono quindi Rosy Chin e Rosanna Fratello. Nel caso l’indiscrezione si rivelasse vera, resta da vedere se Alfonso Signorini deciderà di mostrare le immagini incriminate in puntata, per scoprire se sta effettivamente nascendo una nuova coppia all’interno del Grande Fratello.