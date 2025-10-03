Grande Fratello, autori vigili su Giulia Soponariu: la giovane età fa brutti scherzi

Sembra proprio che Giulia Soponariu sia alla ricerca della squalifica al Grande Fratello 2025. La più giovane del gruppo di questa edizione non riesce proprio a evitare di cadere in errore, con gli autori che si ritrovano a doverla richiamare più volte. Arriva un nuovo scivolone, che riguarda Giorgia Meloni. Negli anni passati è capitato di assistere a delle squalifiche anche verso gieffini più adulti. Dunque, si potrebbe pensare che la motivazione non riguardi l’inesperienza o la giovane età, anche perché nessuno di loro è mai stato per molto tempo sotto le luci dei riflettori.

C’è da dire, però, che Giulia continua a fare errori ogni giorno, da quando ha varcato quella porta rossa, durante la prima puntata. Per questo, si pensa che il suo essere costante nel cadere e nel farsi richiamare dipenda soprattutto dalla sua giovane età. La 19enne ha utilizzato, innanzitutto, la parola “down” per ben due volte, per fare delle descrizioni negative, tra l’altro. La prima volta è stata ripresa dal pubblico a casa per aver commentato la sua foto scelta dal programma dicendo che non le piaceva perché “sembra una down”.

Poi ha rifatto lo stesso errore, scherzando con Grazia Kendi, alla quale ha chiesto scusa nel peggiore dei modi: “Scusami, ma sono una down”. Un termine, questo, che giustamente riportato in questo genere di affermazioni potrebbe colpire il pubblico più sensibile. Infatti, Grazia al Grande Fratello ha subito ripreso la sua amica, ricordandole di non utilizzare questa parole in questo modo. A questo punto, Giulia stessa si è chiesta il motivo per cui non riflette prima di parlare.

E non è finita qui. La Soponariu, sebbene sia amata dal pubblico per la sua schiettezza, è stata ripresa sui social network dai telespettatori per il suo commento legato ai napoletani. Parlando con Giulio Carotenuto, gli ha chiesto: “Hai un certificato medico che ti permette di tenere gli occhiali da sole in casa?”. Sorpresa dalla sua risposta positiva, Giulia ha ironizzato: “Non ci credo! Vabbè tu sei napoletano, avrai di sicuro un certificato falso”.

Gli autori, di fronte ai numerosi scivoloni, che per ora non stanno innervosendo molto il pubblico, che comprende la giovane età e le battute di troppo, devono comunque restare vigili. A quanto pare, hanno scelto di esserlo con Giulia in ogni momento della giornata. Ed ecco che è arrivato di nuovo il momento di riprenderla. Quando? Giulia ha riportato la nota citazione di Giorgia Meloni, che durante una manifestazione del centro destra a Roma, nel 2019, aveva affermato con convinzione: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”.

Canticchiando la canzone creata da MEM & J su queste parole, la giovane Soponariu ha ripetuto la citazione. A questo punto, gli autori ormai vigili l’hanno subito invitata a raggiungere il confessionale.