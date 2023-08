Grande Fratello: attrice icona degli anni ’90 nel cast, l’indiscrezione

Siamo agli sgoccioli: manca poco per la fine dell’estate e, di conseguenza, per il ritorno dei programmi televisivi più amati dai telespettatori italiani. Una delle prime trasmissione a tornare sul piccolo schermo è il Grande Fratello, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5. Come spesso accade in questo periodo dell’anno, ogni giorno escono nuovi nomi dei probabili concorrenti che varcheranno la famigerata porta rossa. Quest’anno, poi, sarà possibili conoscere previamente solamente una parte di loro, dato che il cast sarà diviso tra VIP e NIP, ovvero personaggi non famosi.

Ad ogni modo, oggi, 20 agosto, è stato diffuso il nome di un altro volto che potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia: l’attrice Claudia Koll. A diffondere la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato l’indiscrezione in una storia sul suo profilo Instagram. Si tratterebbe di un acquisto bomba per il reality, dato che Claudia è stata una vera e propria icona degli anni ’90. Famosi i suoi lavori con registi del calibro di Tinto Brass, ma anche la sua partecipazione a diversi programmi televisivi, come Mai dire gol o il Festival di Sanremo, condotto insieme ad Anna Falchi e Pippo Baudo nel 1995. Negli ultimi anni, poi, si è convertita al cattolicesimo e ha iniziato a dedicarsi ad attività di volontariato e apostolato. Ecco quanto scritto da Deinaira:

Papabile concorrente al GF è Claudia Koll. La sua storia ci incuriosirebbe molto. Dal ruolo di protagonista in “Così fan tutte” e il cliché della femme fatale, alla conversione religiosa e l’impegno nell’apostolato dell’attrice romana.

Grande Fratello: il cast dei VIP fino ad ora

Claudia si andrebbe ad unire ai già annunciati probabili vipponi: Grecica Colmenares, Alex Schwazer, Franco Oppini, Ninetto Davoli, Benedicta Boccoli, Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi, Justine Mattera, Rossana Fratello, Annalisa Chirico, Samira Lui e, forse, Fiordaliso. Una lista di nomi che rispecchierebbe la nuova linea editoriale intrapresa da Pier Silvio Berlusconi: nessun influencer o con un profilo su Onlyfans e diversi con una lunga carriera in cinema o in televisione.

Inoltre, se tali personaggi venissero confermati, l’età media del cast si manterrebbe abbastanza alta, intorno ai 60 anni. Insomma, non resta che attendere per scoprire se Claudia entrerà nel reality di Canale 5 e, soprattutto, per sapere finalmente il cast definitivo della nuova rivoluzionaria edizione del Grande Fratello.