Grande Fratello 8, salta l’ingresso di Fiordaliso? Tutta la verità

Solamente due giorni fa hanno iniziato a circolare i nomi dei primi nove probabili vipponi che potrebbero partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello. Difatti, secondo quanto riportato dal sito Fanpage.it, la lista dei concorrenti VIP pare essere stata ufficialmente chiusa, mentre quella dei NIP, ovvero delle persone normali, è ancora in via di definizione. Inoltre, alcune ore fa si è diffuso il nome di un possibile decimo vippone, ovvero Franco Oppini. Tra i nomi dei personaggi famosi che potrebbero varcare la porta Rossa, è spiccato sicuramente quello dell’affermata cantante Fiordaliso. Si tratterebbe di un acquisto bomba per il programma, peccato che sembrerebbe che la partecipazione dell’artista sia saltata.

Fiordaliso non ha smentito ufficialmente il suo ingresso nel reality, tuttavia ha condiviso sul suo profilo Instagram le date del suo tour. Tour che sembrerebbe proseguire anche nei mesi di settembre e ottobre, dunque a reality già bello che iniziato. La nuova edizione del Grande Fratello, infatti, parte ufficialmente l’11 settembre e, dunque, gli impegni lavorativi della cantante non coinciderebbero con la messa in onda del programma. Certo è che, negli anni passati è capitato spesso che alcuni concorrenti siano entrati in corsa, anche parecchi mesi dopo l’inizio del reality. Questo perché le scorse edizioni avevano una durata molto lunga, tanto che l’ultima è finita dopo sei mesi.

Tuttavia, com’è noto, Pier Silvio Berlusconi sta preparando un Grande Fratello molto diverso rispetto a quelli passati. L’amministratore delegato Mediaset ha rivoluzionato il cast e il settore opinionisti e avrebbe accorciato la durata di questa edizione, che dovrebbe terminare a gennaio, e non in primavera come gli anni scorsi. Per questo, un ingresso in ritardo della cantante potrebbe essere meno probabile. In tutto ciò, bisogna anche ricordare che Fiordaliso ha dovuto affrontare recentemente dei gravi problemi di salute. Poco più di un mese fa, la voce di “Non voglio mica la luna” è stata operata d’urgenza a causa di una peritonite.

Fortunatamente, Fiordaliso è riuscita a riprendersi velocemente e dal 1 agosto è tornato ad esibirsi sul palco. Ma, comunque, non è da escludere che queste problematiche di salute possano aver avuto una qualche conseguenza sulla sua partecipazione al Grande Fratello. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire la verità e capire che la cantante entrerà o no nella Casa più spiata d’Italia.