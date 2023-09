Grande Fratello, Arnold? Altro che sconosciuto, bluff di Signorini

Arnold Cardaropoli è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2023, ma qualcosa non torna. Attraverso i suoi profili social è possibile notare che la vita che conduce non rispecchia ciò che Pier Silvio Berlusconi ha richiesto per questa edizione Nip e Vip del reality show. Facendo il punto della situazione, ormai è chiaro un po’ a tutti che i piani alti di Mediaset hanno deciso di eliminare dai propri programmi il trash, le frasi scurrili e tutto ciò che può causare particolari polemiche.

Questo cambiamento è avvenuto con la passata edizione, i cui concorrenti sono stati criticati dallo stesso Signorini che li aveva scelti. Il conduttore ha fatto un mea culpa per nulla apprezzato, ammettendo a Verissimo di aver sbagliato a scegliere determinati concorrenti lo scorso anno. Per questa inedita edizione con volti noti e persone non famose nella Casa più spiata d’Italia, Alfonso ha dovuto fare una selezione accurata, in modo da rispettare le linee anti-trash imposte da Pier Silvio.

Berlusconi per far sì che la sua idea di reality venisse alla luce ha chiesto di evitare la presenza di personaggi nati come influencer sui social network e di persone note su TikTok. Ebbene tutto questo descrive proprio Arnold, nuovo concorrente del GF. Infatti, è possibile notare sui suoi profili ufficiali di Instagram e TikTok che ha un certo seguito.

E i telespettatori si chiedono: allora che fine hanno fatto le regole che vedevano fuori dal cast persone note solo per essere influencer? Alfonso Signorini ha scelto di inserire nel cast una persona che ha un seguito davvero importante sui social. Ebbene conta su TikTok più di 700mila follower, con il profilo dove condivide momenti di vita quotidiana con la sua famiglia.

Un numero molto alto, che non rispecchia la richiesta fatta da Pier Silvio per la scelta del cast di questa inedita edizione. Il pubblico si sente, a questo punto, un po’ preso in giro. Anche su altri concorrenti non famosi sono arrivate delle critiche. Un esempio è Giselda Torresan, la quale ha un certo seguito su Instagram e ha lasciato il lavoro in fabbrica prima di approdare nel reality di Canale 5.

Ma tornando ad Arnold, i conti qui non tornano, visto era ormai certo che Pier Silvio avesse chiuso le porte agli influencer di TikTok. A quanto pare, non è stato fatto proprio questo ragionamento con la scelta del cast. Su Instagram Arnold conta, invece, circa 68mila follower e si definisce un creator digitale che si racconta a sensibilizza.

Nella sua clip di presentazione, Arnold al GF 2023 ha racconta di avere 22 anni, di essere originario del Ghana e di avere un lavoro in un’agenzia di comunicazione. Il gieffino è molto legato alla sua famiglia adottiva. I suoi genitori l’hanno adottato in una casa famiglia, portando con loro anche suo fratello. Dopo di che, hanno preso in adozione un’altra bambina. Sua mamma Pina l’ha raggiunto sulla passerella a sorpresa, per salutarlo prima di dare inizio a questo percorso.