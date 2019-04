Grande Fratello: tutte le anticipazioni della prima puntata

Anticipazioni Grande Fratello, la prima puntata: tutte le ultime news

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello sta per andare in onda. Barbara d’Urso torna in prime-time con uno dei reality-show più amati dai telespettatori italiani. La conduttrice ha in serbo per il suo pubblico davvero molte sorprese. Come già saprete quasi tutti, gli opinionisti di questa sedicesima edizione saranno Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Un duo alquanto stravagante e anche molto divertente. Finalmente avremo modo di conoscere il resto del cast che non è stato ancora reso noto. Al momento sono confermatissimo Ivana Icardi, la sorella del calciatore Mauro, Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Cristian Imparato, vincitore di Io Canto condotto da Jerry Scotti, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari.

Grande Fratello, prima puntata: anticipazioni su cast e non solo

I primi nomi promettono bene. Personaggi già un po’ noti agli italiani grazie alle loro brevi avventure televisive e grazie anche alle tante ospitate negli studio di Pomeriggio 5 e Domenica Live dalla d’Urso. La conduttrice non vede l’ora di partire con questa nuova avventura. Al momento, Barbara è una delle presentatrici più attive tele-visivamente parlando. Oltre al suo talk-show settimanale e quello del weekend, la donna sta andando in onda di Mercoledì sera con Live – Non è la d’Urso, senza poi dimenticarci del successo riscosso con La Dottoressa Giò.

Grande Fratello 2019: le anticipazioni della prima puntata con Barbara d’Urso

Per la prima puntata del Grande Fratello 16 è atteso anche Lemme. Non è chiaro cosa ci attenderà, ma a quanto pare una clamorosa sorpresa è pronta a lasciarci a bocca aperta. Scopriremo poi il nome della persona che riuscirà ad entrare dalla Porta Rossa tra Angela, Audrey, Erica e Daniela, le quattro aspiranti concorrenti che hanno iniziato la loro avventura all’interno del Grande Ranch.