Grande Fratello anticipazioni: il confronto tra Francesca e il fidanzato

Grande Fratello anticipazioni domani, il fidanzato di Francesca De André entra in Casa: il confronto dopo le accuse di tradimento

Domani lunedì 13 maggio andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello 16. Come il comunicato Mediaset riporta oggi, grandi sorprese e colpi di scena caratterizzeranno la prima serata. Francesca De André, dopo essere venuta a conoscenza del presunto tradimento del fidanzato Giorgio, avrà modo di confrontarsi con lui durante la diretta. Quest’ultimo, stando alle prime anticipazioni, entrerà nella Casa per chiarirsi con Francesca. Il Grande Fratello, inoltre, metterà la ragazza al corrente di nuovi sviluppi, fornendo a quest’ultima ulteriori elementi sulla questione relativa al presunto tradimento di Giorgio.

Grande Fratello, una sorpresa per Serena Rutelli: il passato torna a bussare alla porta

Serena Rutelli domani sera al Grande Fratello 16 dovrà fare di nuovo i conti con il suo passato. La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, dopo aver ricevuto la lettera della madre biologica e quella del fratello, riceverà una piacevole sorpresa. Qualcuno (o qualcosa) irromperà nella Casa per lei che, grazie all’intercessione del Gf, avrà modo di godersi questo attimo di gioia in diretta. L’attenzione si sposterà poi sulle coppie nate in casa. Tra gelosie, baci e incomprensioni, Barbara d’Urso proverà a fare il punto della situazione.

Grande Fratello 16: chi sarà l’eliminato della sesta puntata?

Domani sera scopriremo anche chi tra Mila, Erica e Martina abbandonerà la Casa del Grande Fratello. Chi sarà l’eliminato della sesta puntata? Il pubblico, come al solito, avrà modo di esprimersi tramite il televoto. Intanto, da casa, alcuni stanno chiedendo insistentemente l’espulsione di Francesca De André dal gioco. Dopo l’acceso litigio con Mila, dove sono volate parole grosse e insulti pesanti, il web si è letteralmente rivoltato contro la concorrente e, a gran voce, ne ha chiesto l’allontanamento dalla Casa.