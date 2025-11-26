Grande Fratello, Anita scatena il caos su Giulia: poi però si smaschera da sola

Dopo essere diventata la prima finalista del Grande Fratello 2025, Giulia Soponariu ha pensato bene di creare un momento di allegria nella Casa con uno scherzo. Tutto molto divertente, se non fosse per il fatto che Anita Mazzotta ha deciso di giocare il ruolo della ‘cattiva’. Lei stessa ha ammesso, poco dopo lo scontro con Giulia, di aver avuto una reazione spropositata dopo essere stata provocata da Sonia Bruganelli in puntata.

Facendo il punto della situazione, la Soponariu è felice di essere la prima finalista e, con il sostegno di Simone, Rasha e Francesca, ha organizzato uno scherzo. Durante la cena, ha iniziato a dire di avere delle pretese importanti ora che è in finale. Innanzitutto, ha precisato che non rispetterà i turni delle pulizie, non cucinerà più e avrà un armadio tutto per sé. Giulia è apparsa prepotente e ha spiegato di aver preso queste decisioni, consapevole che potrà più essere nominata da nessuno.

I suoi compagni d’avventura, chiaramente, sono rimasti senza parole. Ma a innervosirsi ieri sera al Grande Fratello è stata Anita, la quale ha subito chiarito la sua posizione.

“Fermati ora perché mi sta partendo la brocca, a me non parli così. Se è uno scherzo finiscila ora, perché a me parte, ci metto due secondi”

Così, la Mazzotta si è rivolta con forza e spietatezza contro Giulia, la quale è rimasta senza parole. Un po’ tutti hanno cercato di calmarla, facendole notare che non c’era nulla per cui arrabbiarsi. Di fronte a questa reazione, la Soponariu non ha potuto fare altro che confessare la verità: era tutto uno scherzo. Anita si è poi sfogata con Jonas Pepe, dicendogli di essere ormai al limite, soprattutto dopo aver ricevuto l’aereo che la invitava a stare attenta a coloro che considera suoi amici.

Grande Fratello, Anita Mazzotta si smaschera da sola

Dopo lo screzio, è arrivato il chiarimento. La stessa Anita si è smascherata da sola. Infatti, ha spiegato:

“Io sto carica da ieri sera. Per questo a me basta un minimo e parto. L’intento che hanno avuto con Omer, che gli hanno dato della moquette e avere una reazione… e di dire a me che sono un comodino… vogliono… Me l’ha detto Sonia, che sono machiavellica, di tirarlo fuori”

Omer Elomari si è ritrovato d’accordo con Anita, facendo notare che per lui queste sono “provocazioni pesanti”. A questo punto, Giulia ha ammesso che in effetti non riusciva a spiegarsi la reazione della Mazzotta, facendo intendere di aver ora capito. Sembra che ora Anita sia tornata carica e che voglia dimostrare di avere carattere. Ciò sta accadendo, appunto, dopo la provocazione fatta da Sonia Bruganelli durante la sua nomination in confessionale.

In quella circostanza, l’opinionista l’ha invitata a non nascondersi dietro la sua relazione con Jonas Pepe e di farsi notare di più. Una provocazione, questa, che ha lasciato il segno in Anita, visto che ha prontamente risposto dando i primi segnali.