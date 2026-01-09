Grande Fratello, Alessio Falsone papà: svelato il bel nome del figlio

Alessio Falsone presto diventerà papà e in queste ore ha svelato il nome del figlio. Stiamo parlando di uno dei concorrenti della 17esima edizione del Grande Fratello, quella che ha visto protagonista Beatrice Luzzi e che ha visto trionfare Perla Vatiero. Dentro la Casa più spiata d’Italia, la concorrente alla quale si è avvicinato di più è stata sicuramente Anita Olivieri. Il loro rapporto, però, non è andato oltre e pare sia rimasta una semplice amicizia, per via degli stili di vita differenti. Alla fine, il nome di Alessio è stato accostato a quello di Perla.

Dopo la vittoria, la Vatiero ha visto naufragare in poco tempo la sua relazione con Mirko Brunetti. Dopo di che, è stata avvistata insieme a Falsone e i fan hanno iniziato a ipotizzare ci fosse una frequentazione in corso. Entrambi hanno poi smentito. Sta di fatto, che i due ex gieffini sono andati avanti con le loro vite. Alessio ha trovato l’amore e lo scorso ottobre ha sorpreso tutti rivelando che presto diventerà padre del suo primo figlio.

Un annuncio inaspettato, visto che la sua vita privata è lontana dalle voci di gossip e i fan non immaginavano che sarebbe arrivato in questo modo. Falsone dopo il Grande Fratello ha iniziato una relazione con Chiara, una giovane donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ed è, appunto, con lei che oggi aspetta il suo primo figlio, che chiameranno Achille. Lo stesso Alessio ha svelato il nome, in queste ore, condividendo una foto su Instagram del pancione della sua compagna e scrivendo, riferendosi al Napoli: “Anche Achille tifa come un pazzo”.

Intanto, l’ex gieffino ha spiegato di non ritenere per ora necessario compiere il grande passo, ovvero quello del matrimonio. “Non ho soldi da buttare al momento”, ha dichiarato Alessio, nel momento in cui ha annunciato che a breve diventerà papà. Per lui il matrimonio rappresenta l’occasione giusta per festeggiare con amici e parenti, ma non è il caso per lui farlo ora mentre Chiara è incinta. La notizia importante era, appunto, quella legata alla gravidanza, sebbene inizialmente potesse apparire come un annuncio su un imminente matrimonio.

Falsone ha assicurato che sono molto felici insieme e che procede tutto bene. Il lieto annuncio è arrivato quando Chiara si trovava al quinto mese di gravidanza. Si augura oggi di poter essere per Achille “un padre meraviglioso”. Chiaramente, come accade spesso, l’ex gieffino ha le sue ansie e le sue paure legate a questo grande cambiamento.