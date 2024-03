Grande Fratello, Alessio Falsone a rischio squalifica: ecco perché

Ormai l’interesse di Alessio Falsone nei confronti di Anita Olivieri è cosa nota al pubblico del Grande Fratello. Inoltre, i fans affezionati del reality show condotto da Alfonso Signorini si saranno sicuramente accorti di come la gieffina, in barba al fidanzato che la aspetta a casa, sembri apprezzare e ricambiare le attenzioni del coinquilino. Un rapporto idilliaco che potrebbe pero essere stroncato sul nascere dall’uscita della Olivieri dalla Casa più spiata d’Italia.

Ieri sera infatti, nel corso della puntata, la Olivieri è stata la meno votata dal pubblico e attualmente si trova a rischio eliminazione. Motivo per il quale Alessio, conversando con la concorrente, si è lasciato scappare una rivelazione che avrebbe dovuto tenere per sé. Falsone ha infatti dichiarato apertamente di aver violato il regolamento dello show e la cosa non è passata inosservata ai fans del programma, che ora chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti.

Cosa ha detto Alessio Falsone

A quanto pare la “simpatia” di Alessio Falsone nei confronti di Anita Olivieri potrebbe costargli molto cara. Stando a quanto circolato nelle ultime ore sul web, pare che il gieffino abbia fatto delle confessioni molto pericolose ad Anita. Preoccupato per la potenziale eliminazione della coinquilina, Falsone le ha infatti rivelato, anche se indirettamente, di aver violato il regolamento del Grande Fratello.

Infatti, è ormai noto il fatto che ai concorrenti che entrano in gioco a trasmissione già iniziata è severamente vietato dare informazioni agli altri gieffini circa tutto ciò che accade fuori. Ovviamente è proibito fornire loro ragguagli sulle preferenze del pubblico o fornire informazioni che potrebbero mettere a repentaglio la correttezza del gioco.

Cosa c’entra tutto ciò con Alessio? A quanto pare il gieffino, parlando in giardino con Greta, ha dichiarato di aver dato alcune informazioni vietate ad Anita. “Se esce lei mi gira il c***, si può dire? Io gliel’ho detto dei voti e dei sondaggi. Mi sembra di sognare“, ha detto in proposito Alessio, rivelando di aver messo Anita a conoscenza delle preferenze del pubblico. Sembra che il gieffino non si sia reso effettivamente conto della gravità delle sue affermazioni ma poco conta: il danno è stato fatto e, soprattutto, il regolamento è stato violato.

Ovviamente tutto ciò non è passato inosservato e i fans del programma che, come anticipato, hanno iniziato a chiedere a gran voce che venissero presi dei provvedimenti nei confronti di Falsone e del suo comportamento.

Provvedimento disciplinare in vista?

C’è da dire che non è la prima volta che tra le mura della Casa più spiata d’Italia si verifica una situazione di questo tipo. Poco tempo fa infatti, Stefano Miele aveva commesso lo steso errore di Falsone, rivelando di essere a conoscenza dei risultati del televoto. Esattamente come in questo caso, anche Mieli era entrato in un secondo momento nel gioco e per questo motivo sapeva alla perfezione quali fossero le preferenze del pubblico. Un atteggiamento scorretto e chiaramente in disaccordo con il regolamento del Grande Fratello, motivo per cui Mieli aveva ricevuto un provvedimento disciplinare ed era finito direttamente al televoto.

A questo punto, in molti si aspettano che lo stesso trattamento venga riservato anche a Falsone e che quindi gli autori del programma decidano di optare per una punizione esemplare anche nei suoi confronti. “Sto tizio che riporta le info dall’esterno va bene vero Grande Fratello? Fatemi capire come funziona… Stefano dice due parole e va al televoto, questo parla di sondaggi… preferiti sui social… e voi? Provvedimenti grazie“, si legge in uno dei tanti commenti che sono stati lasciati dagli utenti sui social nelle ultime ore.

Ora non resta che aspettare la prossima puntata del reality show per vedere cosa decideranno di fare Alfonso Signorini e gli autori del programma: ascolteranno la voce del pubblico da casa oppure preferiranno mettere a tacere la cosa e lasciare che Falsone continui la sua avventura nella Casa?