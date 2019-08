Grande Fratello, Alessia Prete e Matteo Gentili: il ritorno di fiamma è ufficiale

Alessia Prete e Matteo Gentili sono di nuovo una coppia: l’annuncio di lei attraverso una dolce dedica

Ora è ufficiale: Alessia Prete e Matteo Gentili sono di nuovo una coppia. I due si erano conosciuti ed innamorati nella casa del Grande Fratello 15, la loro storia era proseguita a gonfie vele anche fuori dal reality ma qualcosa era accaduto qualche mese fa e i due si erano lasciati e non senza frecciatine sui social. Ora però il sereno è tornato e i loro cuori sono tornati a battere l’uno per l’altra. Se le voci si rincorrevano da qualche settimana, solo ora è arrivata la conferma dalla studentessa torinese, attraverso una dolce dedica condivisa su Instagram. Oggi, infatti, il calciatore compie 30 anni e Alessia, anche se lontana da lui, ha avuto un bellissimo pensiero, dedicandogli delle bellissime parole e regalando ai loro fan la notizia che attendevano: i rumors erano fondati e i due sono tornati insieme.

Alessia Prete: la dedica per il compleanno di Matteo Gentili

“Mi sono domandata tante volte: perché ancora tu, ancora io, ancora noi“, ha scritto Alessia Prete su Instagram annunciando il ritorno di fiamma con Matteo Gentili. “Dopo questi mesi di vita reale solo io e te, mi sono risposta così: ‘Perché siamo diversi dal resto’. Lo dico anche sembrando presuntuosa, ma non mi interessa. Bene o male è così. Siamo diversi! Io di questo ne sono orgogliosa tanto da dirlo qui, fuori dai denti. E non mi interessa cosa ci riserverà il futuro, a prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai, come: l’innocenza, l’ingenuità e la spontaneità che fanno di te quella persona “diversa”. Ma tanto simile a me“, ha finito la Prete augurando a Matteo i suoi più sinceri e romantici auguri di buon compleanno. Come il gossip immaginava, in questi mesi i due hanno ripreso a frequentarsi, senza però confermarlo o darne notizia sui social. Avranno preferito viversi fuori da tutto e tutti, e sembra che questo abbia dato i suoi frutti.

Alessia e Matteo di nuovo felici insieme: l’amore trionfa

L’intera estate è stata caratterizzata dalle notizie su un probabile ritorno di fiamma tra la Prete e Gentili. I due, infatti, erano stati pizzicati a Forte dei Marmi e la loro vicinanza era subito sembrata sospetta. Le voci allora erano fondate e solo oggi ne è arrivata la conferma.