Grande Fratello, Alessia Prete ha partorito: oggi non vive più in Italia, ecco cosa fa e dove

Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello, è diventata mamma per la prima volta lunedì 2 febbraio. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un post pubblicato su Instagram tra le storie. La 31enne originaria di Torino ha dato alla luce il figlio all’ospedale Sant’Anna del capoluogo piemontese. Il neonato è stato chiamato Roberto. “Che fantastica storia è la vita”, ha scritto dal letto della struttura sanitaria l’ex gieffina, immortalando il braccialetto clinico con la data e l’orario della nascita del suo bimbo.

Alessia Prete è diventata mamma per la prima volta

Il compagno di Alessia e neopapà si chiama Alessandro ed è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Di lui non si sa quasi nulla, se non che è una persona molto riservata e che ogni tanto appare nelle foto e nei video pubblicati dalla 31enne sui social.

Prete, che ha una laurea in Economia e Statistica, si è fatta conoscere dal pubblico televisivo partecipando al Grande Fratello nel 2018, dopo aver preso parte a Miss Italia nel 2016. Nella Casa più spiata d’Italia incontrò Matteo Gentili, con il quale intraprese una relazione sentimentale molto chiacchierata dalla cronaca rosa del Bel Paese. Oggi la donna non vive più in Italia.

Con Alessandro risiede a Ginevra, in Svizzera. Ha vissuto la gravidanza serenamente, spiegando su Instagram le tappe della dolce attesa. Lo scorso gennaio, in riferimento all’ultimo mese di gestazione, scriveva che “è il più lungo e intenso”, raccontando che sentiva “il corpo cambiare ancora” e che si stava preparando ad accogliere Roberto “mentre la mente viaggia tra sogni, paure e attese”.

Alessia Prete dopo il Grande Fratello: cosa fa oggi e dove vive

Alessia Prete, conclusa l’esperienza al Grande Fratello, è stata protagonista di alcune ospitate televisive. Molti la ricorderanno da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Proprio in quel talk si lasciò in diretta con Matteo Gentili. I due decisero di interrompere la love story di comune accordo. A distanza di mesi dalla conclusione del rapporto, l’ex gieffina disse che continuava a provare stima e affetto per Gentili. Prete ha anche lavorato come speaker per RDS, a Milano. Dopodiché si è trasferita a Ginevra, probabilmente per stare insieme al compagno Alessandro.