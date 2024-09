Grande Fratello, addio Cinecittà! Nuova ‘Casa’ dopo 24 anni, dov’è

C’è sempre più attesa per la prossima edizione del Grande Fratello che andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre su Canale 5. Quest’anno ci sarà una grande novità. La casa, difatti, non sarà più quella a Cinecittà che conosciamo tutti ma è stata sostituita da un vero e proprio villaggio. Scopriamo meglio quali sono le sue caratteristiche e dove si trova.

Dopo ben 24 anni dalla prima messa in onda e 17 edizioni la casa del Grande Fratello non sarà più a Cinecittà. Il pubblico del reality show dovrà abituarsi a vedere i gieffini all’interno di una nuova abitazione, questa volta fuori dalla capitale. Con la nuova stagione, difatti, si è deciso di cambiare location e sia gli studi che la famosa casa dalla porta rossa verranno spostati agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma Nord. In precedenza erano situate dapprima al Teatro 1 e 5 di Cinecittà fino al 2004, poi nel Palastudio di Cinecittà dal 2006 al 2019 ed infine nel Teatro 5 degli studi Voxson.

La nuova casa del Grande Fratello

La vecchia casa ha lasciato spazio ad un vero e proprio villaggio del Grande Fratello in cui tutto è vicino e che comprenderà sia l’abitazione dove vivranno per qualche mese i nuovi concorrenti, sia gli studi, sia gli uffici. La scelta è volta anche a facilitare lo svolgimento della trasmissione e permettere maggiori sorprese da parte del conduttore Alfonso Signorini agli inquilini della casa.

Chiaramente non mancheranno tutte le stanze alle quali siamo stati abituati. Ci sarà quindi il famoso confessionale dove avvengono le nomination ed i concorrenti si confidano. La casa sarà inoltre dotata di tutti gli ambienti utili alla quotidianità dei suoi inquilini. Ci saranno un ampio salotto, una cucina, una zona con le docce, le camere da letto ed una zona living con divani dove avverranno la maggior parte dei collegamenti. Inoltre l’abitazione sarà dotata di un giardino.

Potremo vedere la nuova casa a partire da lunedì 16 settembre, quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del Grande Fratello. A condurre sarà anche quest’anno Alfonso Signorini. Come opinioniste, invece, troveremo Cesara Buonamici e la protagonista della scorsa edizione, Beatrice Luzzi.