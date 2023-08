Grande Fratello 8, promo con ‘damnatio memoriae’: chi non c’è

Manca esattamente un mese dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Un’edizione che sarà totalmente diversa dalle altre, grazie alle nuove linee guida imposte dalla Mediaset e, in particolare, da Pier Silvio Berlusconi. Proprio in questi giorni, su Canale 5, è iniziato a circolare il promo della prossima stagione del reality. Nella pubblicità, appaiono diversi ex gieffini di tutte le edizioni, da Luca Argentero a Manuel Bortuzzo, da Ilenia Pastorelli a Pierpaolo Pretelli. Gli unici assenti? I vipponi del Grande Fratello Vip 7. Solamente alla fine dello spot, compaiono in un frame di pochi secondi Oriana Marzoli e Nikita Pelizon nel momento dello spegnimento delle luci della Casa.

Ecco il primo promo ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello, stiamo tornando! ????

Da lunedì 11 Settembre in prima serata su #Canale5 ❤

Siete pronti? ????????#GF #GFVIP #grandefratello pic.twitter.com/60k2ydYOXk — gfvipnews_ (@gfvipnews_) August 10, 2023

Promo GF 8: chi è stato escluso

A cosa si deve quest’assenza? A quanto pare, si tratterebbe di una decisione non causale, bensì presa consapevolmente dai piani alti dell’azienda. A rivelarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. Questo perché l’idea è di continuare a cancellare totalmente quella che è stata la settima edizione del Grande Fratello Vip, come se non fosse mai esistita. Coloro che vi hanno partecipato, infatti, sono stati praticamente esclusi da qualsiasi programma Mediaset: basti ricordare che nessun finalista del GF Vip 7 è stato invitato per la consueta intervista a Verissimo post programma. L’unica ad andare, dopo alcune settimane, è stata Milena Miconi, che ha comunque accennato molto poco all’esperienza nel reality.

La deriva eccessivamente trash presa negli ultimi mesi del GF Vip 7 non è mai andata già a Pier Silvio Berlusconi, il quale, da allora, ha iniziato una vera e propria rivoluzione sia nel reality che nell’azienda. E, alla base di questa rivoluzione, pare esserci una totale cancellazione dell’ultima edizione e di chi vi ha partecipato. Dunque, zero opportunità lavorative in televisione per gli ex vipponi, i quali sono stati persino banditi dal promo: una vera damnatio memoriae.

Sui social, c’è chi si è mostrato d’accordo con questa decisione, a causa della piega presa dal reality negli ultimi tempi. Dall’altra parte, però, in tanti hanno dichiarato di trovare il tutto molto esagerato. A detta di alcuni utenti social, il Grande Fratello è sempre stato caratterizzato dalla presenza del cosiddetto ‘trash‘ e non trovano grande differenza tra l’atteggimento dei vipponi dell’ultima edizione rispetto a quello dei gieffini degli anni passati.