Grande Fratello 8: Perla nuova concorrente, tutti i dettagli

Sembra ufficiale che Perla Vatiero entrerà nella Casa del Grande Fratello. Da lunedì 13 novembre l’ex di Mirko Brunetti sarà una concorrente del programma.

Da quando è entrato il ragazzo in Casa, questo triangolo sta appassionando gli spettatori. Nonostante Temptation Island sia finito da tempo e Mirko abbia scelto Greta Rossetti, con l’ingresso di Perla si vuole continuare a puntare su questa dinamica. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica (una fonte abbastanza affidabile) ora è arrivata l’ufficialità. Un autore gli avrebbe comunicato della firma del contratto avvenuta oggi.

Sempre in questi giorni, si è parlato anche del possibile ingresso di Greta, ma per ora non è sicuro. Anzi, secondo la fonte, la sua partecipazione è stata posticipata.

Da quando Mirko è entrato nella Casa, sia Perla che Greta sono state delle presenze fisse all’interno del programma, seppur da fuori. Le due, infatti, non hanno mai risparmiato frecciatine e commenti sulle puntate e sugli atteggiamenti di Mirko. La fidanzata è entrata due volte nella Casa e, la seconda, ha discusso con Angelica, definendola “gattamorta”. Perla, invece, ha rifiutato due inviti, ma ha mandato una lettera motivazionale all’ex.

Anche nella puntata andata in onda il 9 novembre è stato mostrato ai concorrenti ciò che le due hanno detto da fuori, tramite i social. Greta si è espressa nuovamente contro Angelica, invitandola a non parlare più di lei. Perla, invece, attraverso delle stories, ha dato ragione a Signorini e, in maniera velata, ha attaccato Mirko e la sua fidanzata.

Il triangolo Mirko, Greta e Perla

Mirko e Greta si sono conosciuti a Temptation Island. Il ragazzo ha partecipato al programma insieme alla sua fidanzata Perla. Qui però si è innamorato della sua tentatrice.

A fine agosto Mirko e Greta hanno litigato e si sono presi una pausa. Si è parlato anche di un riavvicinamento con l’ex, che però non è mai stato confermato. La riappacificazione della coppia è avvenuta nella puntata del Grande Fratello del 7 novembre. Greta è entrata in Casa e, dopo una discussione, i due si sono riabbracciati e sono tornati insieme.

Questo ingresso di Perla potrebbe dunque ricreare scompiglio. E mentre c’è chi prevede che la fidanzata, da casa, si mostrerà sempre più gelosa, c’è chi sospetta di un ritorno di fiamma tra Mirko e l’ex.