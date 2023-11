Grande Fratello 8, new entry: arriva un vincitore dell’Isola, chi è

Il Grande Fratello 8 avrà bisogno a breve di introdurre nuovi concorrenti visto che Mediaset ha deciso di prolungare il reality che andrà in onda per diverse settimane anche dopo le feste natalizie. L’esperta di gossip campana Deianira Marzano ha reso noto che uno dei nuovi innesti sarà un famoso judoka suo conterraneo che ha già partecipato a diversi programmi televisivi. Di chi si tratta? Tutti gli indizi portano a un nome soltanto, vale a dire a quello di Marco Maddaloni.

Lo sportivo, nato a Napoli nel 1984, ha alle spalle diverse esperienze sul piccolo schermo e ben due reality show vinti. Ha trionfato a Pechino Express 2 nel 2013 (all’epoca la trasmissione andava in onda su Rai Due) e a L’Isola dei Famosi nel 2019. Nel programma Mediaset vi ha preso parte anche nel 2021 in qualità di guest star. Inoltre in tv ha realizzato, tra il 2015 e il 2017, dei tutorial per Detto Fatto. Lo si ricorda anche a Made in Sud (Rai Due, 2019) e ad Alessandro Borghese – Celebrity Chef (TV8, 2022), in qualità di concorrente.

Maddaloni rispetterebbe anche i requisiti imposti da Mediaset per quel che riguarda il ritorno alla sobrietà del GF. A onor del vero i buoni propositi dell’azienda di Cologno Monzese non sono stati seguiti fino in fondo. La partenza del reality non entusiasmante dal punto di vista degli ascolti hanno costretto Alfonso Signorini e gli autori a ripiegare su alcune personalità cosiddette “trash”: così ecco che strada facendo nel cast ha fatto la sua apparizione Mirko Brunetti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Inutile dire che si è puntato sul ragazzo per introdurre nella narrazione il ‘triangolo’ che lui stesso forma assieme a Greta Rossetti e Perla Vatiero. C’è chi entra e c’è chi va: nei giorni scorsi il programma ha dovuto incassare l’abbandono di Giampiero Mughini che ha riferito di dover lasciare il gioco in quanto deve terminare un libro entro la fine dell’anno. Ma come? Quando è entrato non lo sapeva? Naturalmente non sono mancate le critiche dei telespettatori sulla vicenda.