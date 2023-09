Grande Fratello 8, in onda lo spot tra critiche e (poche) novità

Poche ore fa è andato in onda per la prima volta il promo del Grande Fratello 8 che ha lasciato a bocca asciutta i fans: ecco perché

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello: lunedì 11 settembre prenderà il via, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del celebre reality show che, per la prima volta nella sua storia, vedrà coabitare nella famosa Casa di Cinecittà personaggi Vip e Nip.

Nei passati mesi estivi sono state tante le indiscrezioni e le notizie che si sono susseguite circa questa nuova e attesissima versione del reality show di Mediaset: complice la nuova linea anti-trash voluta dall’amministratore delegato della rete, Pier Silvio Berlusconi, le novità e i cambiamenti all’interno della Casa quest’anno si preannunciavano essere innumerevoli. Primo tra tutti la presenza di una sola opinionista in studio, i cui panni saranno vestiti dal noto mezzobusto del TG5, Cesara Buonamici, mentre a occuparsi dei social quest’anno non vedremo più Giulia Salemi bensì Rebecca Staffelli, la figlia del noto giornalista del TG satirico di Mediaset, Valerio Staffelli.

L’unica certezza rimarrà invece lui: Alfonso Signorini che è stato riconfermato alla conduzione del reality show. Insomma tutto è pronto per il grande inizio e proprio ieri sera è andato in onda per la prima volta il promo della trasmissione, che ha svelato ai telespettatori alcune delle novità principali di questa nuova edizione del reality.

Il promo e le novità del Grande Fratello

Come anticipato, in vista dell’imminente debutto, ieri sera è andato in onda il primo spot della nuova edizione del Grande Fratello con protagonisti Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Il conduttore e l’opinionista hanno accolto i telespettatori in quello che sarà il nuovo studio dove verranno registrate le puntate del reality: “Tutto è pronto nello studio del Grande Fratello. Adesso state vedendo le primissime immagini della nuova Casa che presto si riempirà di tante storie e nuove emozioni. Ma soprattutto ho qui con me la mia meravigliosa compagna di viaggio, Cesara Buonamici. Noi siamo pronti, ci siamo, tra poco conoscerete i nostri concorrenti. Mancate voi, che siete davvero l’ingrediente principale”, ha affermato Signorini.

Due quindi sono le novità principali svelate nel promo: lo studio e la nuova Casa, dove i gieffini si troveranno a convivere per ben 4 mesi (Qui per i dettagli). Per quanto riguarda lo studio, la produzione ha traslocato al Centro di produzione televisiva Voxson, che si trova in via Tor Cervara 286. Come si può vedere anche dal promo, la scenografia non verrà rinnovata moltissimo rispetto alle scorse edizioni ma ciò che cambierà sicuramente sarà la distanza tra lo studio e la Casa.

Come in molti ricorderanno infatti nelle passate edizioni le due location distavano poche centinaia di metri mentre quest’anno si passerà a circa 9-10 chilometri. Non sarà quindi più così facile e veloce per il conduttore o per i gieffini trasferirsi tra le due location. E a proposito della Casa, nello spot sono state mostrate, anche se di sfuggita, alcune immagini dei suoi interni. In sostanza lo stile rimarrà pressoché invariato con carta da parati e colori accesi a farla da padrone.

no sto morendo per questo promo così insipido, letteralmente go guys give us nothingpic.twitter.com/PFx5w3nw2N — Paola. (@Iperborea_) September 8, 2023

Un mare di critiche

Insomma, pare proprio che le novità tanto attese dai telespettatori siano poche e in alcuni casi non degne di nota. È ciò che si percepisce leggendo i commenti sotto al video circolato in rete nelle ultime ore. Il malcontento è tanto: tra i tanti c’è chi ha criticato soprattutto il contenuto del promo le modalità con cui è stato girato, nonché la presentazione di Signorini e Buonamici che, a detta di molti telespettatori, sembravano un po’ “mosci”.

“Sembra il promo di un talk show di seconda rete…brutto e insipido e mi sa che questo sarà anche il sapore dell’ edizione”, “In tutto ciò guardavo solo l’arredamento della casa. Per il resto noia”, o ancora “Il promo è insignificante proprio come si prospetta questa stagione!” sono solo alcuni dei tanti commenti di delusione che si possono leggere sotto al post. Insomma, pare proprio che la partenza non sia stata delle migliori e l’unica cosa che rimane da fare è sperare che la situazione venga ribaltata nel corso della prima puntata dello show e che le promesse di rinnovamento e miglioramento vengano mantenute. Non resta quindi che attendere il fatidico 11 settembre!