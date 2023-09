Grande Fratello 8, Federico Rossi ci sarà? “Ora parlo io, la verità”

Federico Rossi molto probabilmente farà parte del cast del Grande Fratello 8, non entrerà in gioco all’inizio del reality show ma più avanti, a programma già avviato: l’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia nei giorni scorsi. Cosa c’è di vero? Pare nulla, visto che proprio il cantante, captato lo spiffero sul suo conto, ha provveduto a smentire la voce con vena ironica.

In particolare l’artista si è concentrato su un post di Trash Italiano che ha rilanciato quanto sostenuto da Dagospia. “Ah, non lo sapevo. Grazie Trash che mi informa di certe cose”, il commento sarcastico del musicista a proposito della voceche lo voleva prossima ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

In effetti pareva alquanto strano che un personaggio come Rossi potesse realmente mettere piede nel loft di Cinecittà. Il suo percorso artistico è infatti piuttosto lontano dalle dinamiche del GF e, tra l’altro, lo stesso Federico non è certo un musicista in caduta libera, con il bisogno di rilanciare la propria immagine tramite un reality. E infatti ciò non avverrà, capitolo chiuso.

Grande Fratello 8: il cast dei vip, tra confermati e ‘ufficiosi’

Al momento sono tre i ‘famosi’ che hanno confermato la loro presenza nel cast del GF 8, in partenza tra 10 giorni (l’appuntamento in prime time su Canale Cinque è per lunedì 11 settembre). Trattasi dello sportivo Alex Schwazer, del giornalista Giampiero Mughini e dell’attrice Beatrice Luzi.

Dati per certi ma non ancora confermati dal programma ci sono poi l’icona delle soap opere Grecia Colmenares, la cantante Fiordaliso, l’attore campano Ciro Petrone (già visto anche a Temptation Island Vip), l’ex professoressa de L’eredità Samira Lui e l’interprete e ballerino Massimiliano Varrese.

Come ormai arcinoto, quest’anno saranno mescolati ‘vip’ e ‘nip’. Ai famosi poc’anzi citati si aggiungeranno quindi persone che non hanno raggiunto la popolarità. Dunque si assisterà ad una sorta di ‘semi’ ritorno alle origini del reality show. A dirigere il traffico anche quest’anno ci sarà Alfonso Signorini, con il supporto della nuova opinionista, vale a dire Cesara Buonamici, arruolata per provare a fermare la deriva trash avuta dalla trasmissione nelle ultime edizioni.