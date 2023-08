GF 8, ufficializzato il 3° vip: quella incredibile lite con Sgarbi….

By

Altra ufficializzazione per quel che riguarda il cast del reality più spiato d’Italia in partenza l’11 settembre 2023

I concorrenti ufficiali del Grande Fratello 8 salgono a quota tre. Dopo che Alfonso Signorini nei giorni scorsi ha presentato lo sportivo via social Alex Schwazer e dopo che l’attrice Beatrice Luzzi ha confermato che entrerà nella Casa più spiata d’Italia, nello scorse ore un altro futuro ‘vippone’ ha dichiarato che farà parte del cast del reality show di Canale Cinque. Trattasi di Giampiero Mughini, già arruolato in passato da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Scrittore, giornalista, saggista e opinionista televisivo, Mughini ha confermato che farà il GF in una lettera pubblicata dal portale Dagospia.

Mughini ha confermato la sua presenza al GF

“Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”. Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi”. Così Mughini ha esordito nella lettera pubblicata da Dagospia. Zero dubbi sul fatto che la trasmissione televisiva a cui si riferisce è il Grande Fratello.

Nella lunga missiva, l’intellettuale si è poi avventurato in un lungo discorso inerente al potere dei social e all’influenza che questi hanno sulla vita di tutti. Senza dubbio Mughini è una delle personalità più attese nel programma: incline al dibattito serrato, è un personaggio dall’eloquio tanto forbito quanto acuto e tagliente. Ha pure un animo tempestoso quanto gli girano le cosiddette… Già cult la scena dello scorso anno in cui al Maurizio Costanzo Show è arrivato alle mani con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, spingendolo a terra al termine di una lite verbale in cui sono piovuti insulti pesanti.

Il cast del Grande Fratello ‘mix’ 8: tutti i volti vip in gioco

Oltre a Mughini, Luzi e Schwazer, secondo gli esperti tv nel cast ci saranno anche l’attrice Grecia Colmenares, la cantante Fiordaliso, l’attore napoletano Ciro Petrone (ex volto di Temptation Island Vip), l’ex professoressa de L’eredità Samira Lui e l’attore e ballerino Massimiliano Varrese. A questi si aggiungeranno altri concorrenti sconosciuti che daranno vita a una versione mix del reality show, in cui convivranno i ‘famosi’ e coloro che non hanno mai conosciuto le luci della ribalta. Altra grande novità la presenza di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista.