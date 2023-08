Grande Fratello 8 boom: pronto Federico Rossi, scoop Dagospia

Manca poco ormai alla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello: mancano infatti meno di due settimane alla prima puntata del celebre reality show. Come ormai tutti sapranno, la nuova edizione Nip e Vip inizierà ufficialmente l’11 settembre su Canale 5. A condurlo sarà ancora una volta Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, in qualità di opinionista, e Rebecca Staffelli, eletta regina dei social.

Negli ultimi i giorni si sono susseguite numerose conferme e smentite circa i partecipanti alla prossima edizione del reality show, ma nelle ultime ore una nuova indiscrezione sulla composizione del cast Vip si sta facendo strada grazie a Dagospia: ebbene si, a quanto pare a varcare la famosa Porta Rossa quest’anno ci potrebbe essere anche Federico Rossi, ex cantante del duo Benji e Fede.

Federico Rossi al Grande Fratello

“La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?” sono le parole che si leggono sul celebre sito di gossip Dagospia. Insomma, una rivelazione bomba che sta piano piano prendendo sempre più forma. Chissà se davvero il giovane cantante riuscirà a entrare nella Casa più spiata d’Italia. Per saperlo si dovrà attendere ancora qualche settimana.

L’ultima volta che il cantante era apparso durante una puntata del Grande Fratello era stato nell’edizione del 2020, quando come concorrente e semifinalista vi era la compagna dell’epoca, Paola di Benedetto. In quell’occasione il cantante aveva fatto una romantica sorpresa alla fidanzata inviandole un video nel quale le aveva ribadito tutto il suo amore e soprattutto la mancanza provata in quei mesi passati senza di lei.

Il Grande Fratello durerà cinque mesi

È questa l’ultima indiscrezione circolata sul conto della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Nonostante i buoni propositi iniziali pare che la tanto conclamata annata all’insegna delle novità potrebbe riservare ben poche sorprese ai telespettatori. La famosa svolta-antitrash di Pier Silvio Berlusconi potrebbe portare poche variazioni nelle dinamiche del Grande fratello e infatti l’unico cambiamento degno di nota pare che sarà quello del cast.

L’altra grande novità doveva essere la durata ridotta dello show: dai troppo lunghi sei mesi si sarebbe dovuti passare a soli tre mesi di messa in onda. Una modifica che però nelle ultime ore sembra essere stata messa in discussione e, stando alle parole dell’esperto di gossip Amedeo Venza, pare che Mediaset stia già pensando di estendere la durata del Grande Fratello a cinque mesi.