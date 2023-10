Grande Fratello 7° puntata: nominati, eliminato e percentuali

Alfonso Signorini ha dato inizio alla settima puntata del Grande Fratello 2023 annunciando nuovi accesi scontri tra i protagonisti di questa edizione. Prima tra tutti, è stata ‘interrogata’ Giselda Torresan, la quale ha deluso non poco il conduttore. Quest’ultimo si aspettava di vedere la gieffina agguerrita dei giorni scorsi. Invece, Giselda è tornata a essere l’ingenua ragazza di montagna, che tra una risata e l’altra ha chiesto scusa a Beatrice Luzzi in diretta.

Così la Torresan sembra aver peggiorato la sua situazione, con il pubblico sempre più agguerrito nei suoi confronti. Al contrario, Beatrice ha conquistato nuovamente i telespettatori, asfaltando Alfonso. Dopo questo blocco, il padrone di casa è andato avanti con Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Signorini non riesce proprio a farsene una ragione: lei continua a dichiarare di non essere interessata. Stasera la gieffina, a un certo punto, è apparsa propensa a lasciarsi andare con l’attore, ma solo all’inizio. Infatti, poi gli ha riservato il solito due di picche.

“Sicuramente in queste clip vedo due persone che si piacciono tantissimo, visto da fuori. Ho sempre detto che ho grande simpatia per Massimiliano, ma da parte mia non c’è questa intensità. Un’intensità da parte sua, che adesso mi dispiace, ma non è ricambiata in questo modo. Non sono una persona che fa dei calcoli. Vediamo, non so dirti. Oggi non mi piace”

Heidi ha così dato prima qualche speranza a Massimiliano, per poi confermare di non voler avere una relazione amorosa con lui. Inoltre, la Baci ha dichiarato che non avrebbe alcun problema a dire che se le piacesse. Per Varrese al GF ecco che è arrivata, subito dopo, una graditissima sorpresa. Valentina, la mamma di sua figlia, gli ha inviato un emozionante videomessaggio, confermando che tra loro è rimasto un bellissimo rapporto.

Dopo di che, la serata è andata avanti con un battibecco tra Heidi e Anita Olivieri. Alfonso ha rimproverato la seconda per ciò che ha detto in diretta durante la scorsa puntata, ovvero che non potrebbe mai essere invidiosa della Baci, alta “un metro e 40”. “Quella battuta te la potevi risparmiare”, ha tuonato il conduttore.

Il padrone di casa ha rimproverato anche Heidi, per aver detto contro Anita in questi giorni: “Hai detto ‘se vado di là la devasto’, neanche questo è carino”. Intanto, si è presa un piccolo blocco Valentina, su cui Massimiliano ha cambiato idea ultimamente, in positivo. La puntata è andata avanti con Rosy Chin, la quale non ha trattenuto le lacrime quando ha parlato delle sue fragilità.

Ma le lacrime più importanti sono scese quando si è commossa nel rivedere sua figlia, che l’ha raggiunta sulla passerella. Una graditissima sorpresa per Rosy. In seguito, Alfonso ha mandato in onda una clip in cui Fiordaliso ha espresso la sua opinione su vari concorrenti, senza peli sulla lingua e ribadendo i concetti durante la diretta, mostrando così coerenza. Signorini ha voluto poi indagare su Vittorio Menozzi e su chi nutre un vero interesse, tra Anita e Heidi.

In seguito, il padrone di casa ha cercato di scoprire qual è il conduttore italiano che piace a Grecia. Quest’ultima ha confermato il suo interesse quando ha scoperto le carte di Paolo Bonolis e Paolo Del Debbio. Sul primo, l’attrice ha confessato di averlo visto in passato con Sonia Bruganelli e di averli apprezzati insieme. Ora che sa che si sono separati, Grecia non si è nascosta.

Grande Fratello 2023: eliminato, percentuali e nominato

L’eliminato della settima puntata è Marco con il 16% dei voti (Giselda 34%, Grecia 31% e Valentina 19%). Le percentuali hanno sconvolto molti telespettatori su Twitter. Infatti, tanti credevano che Giselda non sarebbe riuscita ad arrivare prima al televoto, visto che ultimamente ha perso troppi consensi. Molti si dicono sconvolti per quel 34%, mentre altri giustificano la sua vittoria facendo notare di aver diviso i voti tra Grecia e Valentina, permettendo a Giselda di avere la percentuale più alta. Sarà davvero così e ci sono davvero ancora tanti telespettatori che sostengono Giselda?

È arrivato il momento delle nomination. Prima Alfonso Signorini ha svelato chi sono i preferiti, ovvero gli immuni, scelti dagli stessi concorrenti: Paolo, Fiordaliso, Massimiliano, Ciro, Samira e Anita. Cesara Buonamici ha dato l’immunità a Rosy Chin e Grecia Colmenares. Al televoto sono finiti: Beatrice, Arnold, Lorenzo, Giselda, Alex, Vittorio, Valentina e Letizia.