Grande Fratello 2019 quando inizia? Slitta la partenza: le anticipazioni

Grande Fratello Nip 2019 data d’inizio, le ultime anticipazioni sulla nuova edizione

Quando inizia il Grande Fratello 2019? La 16esima edizione è in arrivo su Canale 5 e non ci sono dubbi su questo. Rimane ancora un velo di mistero sulla data d’inizio del reality show, di cui ricordiamo la versione Nip verrà condotta anche quest’anno da Barbara d’Urso. Non è stata ancora ufficializzato quando inizierà il Gf 16, ma è in onda lo spot pubblicitario, che sta divertendo molto il pubblico. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati anche gli opinionisti: saranno Malgioglio e Iva Zanicchi, come rivelato nel corso di Live Non è la d’Urso di mercoledì. I concorrenti verranno rivelati durante la prima puntata, ma quando ci sarà?

Quando inizia il Grande Fratello 2019? Le anticipazioni: slitta la partenza

Inizialmente il Grande Fratello 2019 sarebbe dovuto partire subito dopo la fine dell’Isola dei famosi. Diciamo inizialmente perché mentre l’Isola finirà lunedì 1 aprile, con la finalissima in studio a Milano, è ancora incerto l’inizio del Gf 2019 lunedì 8 aprile. Questa sarebbe dovuta essere la data, infatti. BubinoBlog ha insinuato il dubbio, però: inizierà davvero lunedì 8 aprile oppure slitterà? Quest’ultima ipotesi risulta al momento la più credibile, dato che i palinsesti Mediaset riportano il film Noi e la Giulia in onda lunedì 8 aprile su Canale 5. Certo, spostare un film e riprogrammarlo per un altro giorno non è impossibile, quindi non è ancora detta l’ultima parola.

Anticipazioni Grande Fratello 2019, i dubbi sulla data d’inizio

È possibile che Mediaset stia aspettando la fine dell’Isola dei famosi per annunciare ufficialmente la data d’inizio del Grande Fratello 2019. Martedì quindi il promo in onda potrebbe cambiare e rivelare la data della prima puntata, facendo sparire il “prossimamente” che si legge adesso. Anche Barbara d’Urso, che oggi è stata criticata dal vincitore della scorsa edizione, nel corso delle sue trasmissioni non si è ancora sbilanciata: la conduttrice infatti ha detto che avrebbero comunicato presto la data. Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se è slittato davvero oppure no!