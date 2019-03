Alberto Mezzetti si sfoga: “In Italia sono stato oscurato”, poi critica Barbara d’Urso

Grande Fratello, Alberto Mezzetti concorrente della versione brasiliana: il racconto

Alberto Mezzetti è il vincitore della 15esima edizione del Grande Fratello, quella andata in onda un anno fa e condotta da Barbara d’Urso. Avrete senz’altro notato che però dopo la vittoria Alberto è sparito dallo schermo e oggi lui su questo si è sfogato parecchio. Complice anche il grande successo che ha avuto in Brasile: Alberto infatti è stato ospite nell’edizione brasiliana del Grande Fratello. Oggi ha rivelato al settimanale Spy come è diventato un concorrente del Gf brasiliano e poi si è sfogato su ciò che invece gli è successo in Italia. Ha anche sferrato un leggero attacco a Barbara d’Urso, che era la conduttrice del Gf lo scorso anno (e tornerà anche a breve con una nuova edizione).

Alberto Mezzetti al Grande Fratello Brasile: “Mi volevano come ospite”

Alberto del Grande Fratello ha prima di tutto raccontato chi e come lo ha contattato per partecipare al reality brasiliano: “Mi ha contattato la Endemol spiegandomi che dal Brasile mi volevano come ospite per una settimana. Il programma non stava andando benissimo. Quando sono arrivato io lo share è risalito a bomba. Non ho proprio svoltato il programma ma gli ho dato un input in più per avere un audience maggiore”. Mezzetti ha spiegato che non conoscendo la lingua del posto a volte inventava le parole, ma con la sua semplicità è riuscito a conquistare il pubblico brasiliano. Al punto che tornerà nuovamente lì in occasione della finale.

Gf, Alberto Mezzetti si sfoga: “Sono stato oscurato e non so perché”

Proprio per questo motivo non si spiega come mai in Brasile venga chiamato dai programmi televisivi e in Italia invece sia stato già dimenticato: “Adesso ho più offerte là che in Italia. Sono stato oscurato e non so perché. Questo non giova neppure a Mediaset perché sono un personaggio piaciuto e compiaciuto. In Italia non vengo considerato, nonostante mi sia aggiudicato l’ultima edizione del Grande Fratello con 1 milione e 850 mila voti”. Di sicuro quello di Alberto Mezzetti non è l’unico caso in cui il vincitore del Grande Fratello torna alla vita di sempre. La stessa Federica Lepanto, la vincitrice precedente, non ha fatto carriera in televisione nonostante fosse molto amata. Almeno questo diceva il televoto.

Alberto Mezzetti critica Barbara d’Urso: “Non è stata una brava imprenditrice”

Forse Alberto si aspettava qualcosa di più da Barbara d’Urso? Ha spiegato che tra loro due era nata un’amicizia oltre che un rapporto di lavoro. Tuttavia, non è stato più invitato a un certo punto: “Dopo il Gf sono andato sei sette volte ospite da lei. Poi forse non le sono più sembrato interessante. Non so perché e neanche me lo chiedo, lei ha tutto il diritto di non invitarmi, ma da un punto di vista professionale non è stata una brava imprenditrice”. E per concludere il suo sfogo, Alberto si è detto certo che sarebbe stato una carta vincente per molte trasmissioni: “Ripeto, io avrei alzato l’audience di tutti i programmi, anche i suoi”.