Grande Fratello, 20 anni: clip omaggio per Pietro e Cristina. Fan: “Unico”

Il Grande Fratello compie 20 anni. Lo show lancia una clip omaggio a Pietro Taricone e Cristina: è pelle d’oca. I fan gongolano e scatta l’appello a Mediaset. La Plevani spiega in che rapporti sono rimasti i concorrenti della prima edizione

Tanti auguri al Grande Fratello che oggi compie esattamente 20 anni. Era infatti il 16 settembre 1999 quando in Olanda andava in onda la prima puntata del reality che avrebbe cambiato la Tv per sempre. Un anno dopo lo show sbarcava in Italia (14 settembre 2000, Canale 5) per un’edizione che tutt’oggi rimane scolpita nella memoria di molti telespettatori. Un’edizione che vide protagonisti Cristina Plevani (la vincitrice) e il compianto Pietro Taricone che, pochi giorni dopo aver varcato la soglia della Casa più spiata d’Italia, davano vita al primo ‘storico’ amore della trasmissione. Dopo di loro ce ne sono stati tantissimi altri, pure vip, ma nessuno ha saputo eguagliare quel grado di emozione. In fine dei conti ‘la prima volta’ è sempre la migliore.

“Grande Fratello ha visto nascere rapporti che hanno cambiato la vita di tante persone”

“Grande Fratello ha visto nascere rapporti che hanno cambiato la vita di tante persone. A 20 anni dalla prima telecamera accesa nella prima Casa in Olanda, in Italia la prima storia a farci sognare fu, l’anno dopo, quella tra Cristina ed il nostro indimenticabile Pietro“, scrive l’account Instagram ufficiale del reality nel presentare una clip da pelle d’oca, sulle note di Cesare Cremonini. Nel giro di poche ore il filmato è stato condiviso da molti di coloro che presero parte a quell’avventura. Tra questi anche la Plevani, che rispondendo ai fan, ha svelato anche in che rapporti è con i ‘vecchi’ coinquilini di Cinecittà.

I fan chiedono a gran voce le repliche del Grande Fratello 1

Cristina, chiacchierando con diversi fan su Instagram, ha rivelato in che rapporti è attualmente con gli ex coinquilini del Grande Fratello 1, facendo sapere che con diversi di loro si sente ancora via social. E qualche telefonata? “Purtroppo no, la chiamata ‘ciao come stai?’ non capita mai… Forse in passato. Forse gli altri hanno qualche rapporto tra loro. Non lo so.” Dopotutto sono passati 20 anni e ognuno ha preso la sua strada. Tuttavia, nonostante ci siano due decadi alle spalle, i telespettatori non hanno mai scordato il primo GF tanto che sono stati tanti coloro che hanno richiesto a gran voce una serie di repliche dello show, trovandolo “unico e inimitabile”. “Solo Mediaset può decidere, scrivete a loro”, il consiglio di Cristina.