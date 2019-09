Salvo del Grande Fratello 1 rispunta in Tv e tuona: “Reddito da divano”

Grande Fratello, Salvo Veneziano rispunta in Tv su Rete 4. Cristina Plevani lo nota da casa e i due messaggiano in diretta prima che lui intervenga: “Reddito da divano”

A Dritto e Rovescio, talk show di rete 4 capitanato dal giornalista Paolo Del Debbio, durante la puntata andata in onda il 12 settembre si è discusso di molti temi attuali: governo, mosse di palazzo, tasse, fisco e tanto altro. Anche di reddito di cittadinanza. E su quest’ultima questione c’è stato un intervento d’eccezione: quello di Salvo Veneziano, lo storico concorrente del Grande Fratello 1. In quell’edizione trionfò Cristina Plevani che vedendo l’ex coinquilino in tv lo ha contattato in ‘diretta’ su Instagram. E curiosamente lui le ha risposto con prontezza. “Ma sei nel pubblico?” gli ha scritto la bresciana, rimasta piuttosto sorpresa di averlo intravisto in tv. “Devo intervenire adesso. Mi hanno invitato per la prima puntata. Reddito di cittadinanza”, ha risposto Veneziano poco prima di prendere il microfono. Al tempo dei social tutto avviene così, simultaneamente.

Salvo del GF 1 e i problemi ad assumere

E in effetti, pochissimi minuti dopo lo scambio di messaggi social con la Plevani, Salvatore ha preso parola in tv raccontando le sue disavventure lavorative in riferimento al reddito di cittadinanza. Ricordiamo che l’ex gieffino ha aperto diverse pizzerie in questi anni ed è un imprenditore nel campo della ristorazione. “Con mia moglie ho fatto tantissimi colloqui quest’estate. E ho fatto una scoperta: non riesco ad assumere”. Motivo? “Con il reddito di cittadinanza ci chiedono di lavorare in nero. Fanno i furbetti […] Per questo io lo chiamo il reddito del divano”. Veneziano ha infine aggiunto: “E non è solo un caso mio particolare. Tutti i ristoratori con cui ho parlato in vacanza, ero in Liguria, sono disperati per lo stesso mio problema.”

Salvo del Grande Fratello 1: i problemi con la sbornia del successo

Oggi Salvo è felice accanto alla moglie e ha diverse attività imprenditoriali da seguire. Insomma, la testa piantata sulle spalle e i piedi tenuti ben a terra. Ma non sempre è stato così. Lui stesso, nel passato, ha confessato che appena conclusasi l’esperienza al Grande Fratello, ha vissuto un momento di sbandamento: “Guadagnavo quattordici milioni di lire per due ore di lavoro in cui firmavo autografi, bevevo un drink e facevo presenza. Guadagnavo, ma avevo le mani bucate”. Una sbornia da fama che ha rischiato anche di fargli perdere la moglie. Acqua passata, fortunatamente. Oggi procede tutto per il meglio, assunzioni a parte.