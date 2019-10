Grande Fratello 17 opinionisti: svelati i nomi al fianco di Barbara d’Urso

Grande Fratello opinionisti: svelati i nomi che affiancheranno Barbara d’Urso

A breve partirà la quarta stagione del Grande Fratello Vip, ma intanto continuano a fervere i preparativi dell’edizione numero 17 della versione nip che anche quest’anno sarà guidata da Barbara d’Urso. Nelle ultime ore sono stati svelati anche gli opinionisti che affiancheranno la conduttrice partenopea: nessuna sorpresa, ritroveremo Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. A renderlo noto è stata la stessa Zanicchi, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi.

Iva Zanicchi: “Sarò ancora opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello insieme con Cristiano Malgioglio”

Per il Grande Fratello 17, che decollerà nel 2020, la d’Urso, per il secondo anno consecutivo, potrà contare sul frizzante apporto di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. L’ex politica lo ha svelato nel parlare dei suoi prossimi impegni televisivi, in cui rientrano anche progetti con i programmi Mediaset La Repubblica delle Donne e All Together Now: “Ho appena raggiunto un nuovo accordo a Cologno Monzese, quindi graviterò ancora da quelle parti. Anzitutto Chiambretti, che riparte a fine ottobre con La repubblica delle donne. Lui ha idee da sottopormi, io ne ho da sottoporre a lui. Dovremmo accordarci per una presenza fissa. Tornerò anche a All Together Now, ma per tutte e sei le puntate, non una sola. E poi sarò ancora opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello insieme con Cristiano Malgioglio”.

Grande Fratello Vip, anticipazioni sul cast

Il Grande Fratello Vip è invece in rampa di lancio. Finora non è ancora trapelato nulla di ufficiale sul cast della quarta stagione, ma pare certa la presenza di Antonella Elia. Altri due nomi molto vicini allo show sono quelli del giornalista Michele Cucuzza e dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto, oggi felicemente fidanzata con Federico Rossi del duo musicale Benji&Fede. Si sta parlando molto anche di una possibile entrata di Adriana Volpe nella Casa più spiata d’Italia. Infine, continuano a rincorrersi i rumor di papabili concorrenti provenienti dal mondo variegato di Uomini e Donne e Temptation Island.