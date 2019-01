Grande Fratello 16 news: la data d’inizio e il numero di puntate

Grande Fratello news: la data d’inizio della sedicesima edizione e il numero di puntate

Il Grande Fratello, versione nip, tornerà in primavera con la 16esima edizione. Il sempre informato TvBlog ha svelato in esclusiva la data di inizio del reality. Gli affezionati alla Casa più spiata d’Italia potranno presto tornare ad assaporare gli intrighi dei nuovi inquilini ‘reclusi’ nella dimora di Cinecittà. “Secondo quanto apprendiamo l’appuntamento con la nuova serie del GF condotta da Barbara D’Urso partirà lunedì 15 aprile in prima serata su Canale 5, nella serata ormai canonica dei reality show diffusi dall’ammiraglia di casa Mediaset”, si legge sulla testata online. La stagione in arrivo “consterà di 10 puntate”, informa sempre TvBlog.

Dal 2000 a oggi: le conduttrici del Grande Fratello

Negli anni il format ha cambiato pelle e conduzione. Nel 2000, anno di lancio del programma (che fu un vero successo, non solo televisivo ma anche di costume), al timone c’era Daria Bignardi, che guidò il reality anche l’anno successivo. La conduzione passò quindi a Barbara d’Urso, che presentò le successive tre edizioni. Largo poi al lungo ‘interregno’ di Alessia Marcuzzi, che fece gli onori di casa di ben nove stagioni, dal 2006 al 2015, anno in cui lo show fu accantonato. Pareva aver del tutto esaurito la sua carica innovativa. Nel 2018, invece, i vertici Mediaset lo hanno rispolverato, affidandosi di nuovo a Barbara d’Urso, che sarà la timoniera della trasmissione anche nel 2019.

Alessia Marcuzzi e la nostalgia del Grande Fratello

E a proposito di conduttrici e Grande Fratello, proprio nella mattinata odierna, Alessia Marcuzzi, che è pronta a ‘traghettare’ la stagione imminente de L’isola dei Famosi (data d’inizio 24 gennaio), ha scritto sui suoi profili social un post ricco di memorie proprio riferendosi al Grande Fratello. In particolare la presentatrice romana ha rammentato la stagione del 2009, quella in cui trionfò Mauro Marin. “Quei ragazzi sono cresciuti. Io sono diventata mamma un’altra volta, ma una fetta del mio cuore è sempre lì con loro: le passioni di Veronica Ciardi, i balletti di Maicol e le massime di George Leonard. Quanti ricordi. #10yearschallenge”, ed è stato subito effetto nostalgia.