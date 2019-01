Alessia Marcuzzi, nostalgia del Grande Fratello: parla la conduttrice

Alessia Marcuzzi, scatta la nostalgia del Grande Fratello: le parole della conduttrice

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare al timone dell’Isola dei Famosi (la nuova edizione partirà il 24 gennaio), ma il suo cuore e la sua passione continuano a essere rapiti anche da un altro reality, il Grande Fratello: dolce nostalgia che non se ne vuole andare via. Eh sì, ed è la stessa conduttrice in forza a Mediaset a renderlo noto. Poche ore fa, infatti, Alessia si è lasciata andare, scrivendo un post zeppo di memorie e ricordi di quando condusse lo show più spiato d’Italia nel 2009 (in totale la Marcuzzi ha presentato nove stagioni del reality: quelle che vanno dal 2006 al 2015). Un salto nel tempo, un balzo di dieci anni… ed è subito scattato l’effetto nostalgia.

“Quei ragazzi sono cresciuti, io sono diventata mamma un’altra volta, ma una fetta del mio cuore è sempre lì con loro”

“Ottobre 2009: iniziava la decima edizione del Grande Fratello, la più lunga della storia (fino ad Aprile!). E il vincitore fu Mauro Marin“, esordisce Alessia su Instagram, rammentando alcuni intensi momenti del programma. In particolare quelli del periodo natalizio: “Mi ricordo di aver passato Natale e Capodanno collegata con i ragazzi e di aver avuto così tante storie da raccontare che saremmo potuti andare avanti ancora molti mesi”. Infine un pensiero per alcuni protagonisti di quella stagione: “Quei ragazzi sono cresciuti. Io sono diventata mamma un’altra volta, ma una fetta del mio cuore è sempre lì con loro: le passioni di Veronica Ciardi, i balletti di Maicol e le massime di George Leonard. Quanti ricordi. #10yearschallenge”.

Isola dei Famosi 2019: i concorrenti ufficiali, le opinioniste e l’inviato

Nostalgia del passato, ma anche tanta voglia di presente, che nel caso di Alessia porta dritti dritti al 24 gennaio, data di decollo della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Finora la produzione ha ufficializzato 6 concorrenti. Si tratta di: Marco Maddaloni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Viktoria e Virginia Mihajlovic (che gareggeranno come concorrente unico). A vestire i panni delle opinioniste ci saranno Alda D’Eusanio e Alba Parietti. L’eredità di Stefano De Martino, inviato dello scorso anno, passa a Filippo Nardi, ex partecipante della scorsa edizione e attualmente conduttore del format web Saranno Isolani.