Grande Fratello 16: che lavoro fanno i concorrenti dell’edizione 2019

Concorrenti Gf 16, che lavoro fanno i “ragazzi” di Barbara d’Urso?

Siete curiosi di sapere che lavoro fanno i concorrenti del Grande Fratello 16? Sentendo i discorsi in Casa, di uno o dell’altro, può capitare di avere dubbi o curiosità sul lavoro dei concorrenti. Molti per esempio sono dei volti già conosciuti ma siete sicuri di sapere proprio tutto su Gennaro? Abbiamo preso lui come esempio, ma la stessa cosa può valere per Gaetano. Nonostante la sua amicizia con Fabrizio Corona, infatti, il napoletano si dà da fare nella sua vita. L’unica concorrente su cui non ci sono molti dubbi è Ambra, perché anche in casa o Barbara d’Urso la chiamava professoressa. Abbiamo pensato quindi di mettere insieme tutte le curiosità sul lavoro dei concorrenti del Gf 16! Vi lasciamo alla lettura degli stessi.

Grande Fratello 16, che lavoro fanno i concorrenti?

Ambra Lombardo è una professoressa al liceo, insegna lettere e storia, ma fa anche la modella. Le sarebbe piaciuto fare l’archeologa;

Grande Fratello 16 concorrenti, ecco che lavoro fanno