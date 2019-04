Gf, Gaetano Arena fa una confessione su Corona nella notte: “Ho fatto io il video”

Grande Fratello, Gaetano è amico di Fabrizio Corona: la confessione nella notte

In una notte di confidenze al Grande Fratello, Gaetano Arena ha confessato la sua amicizia con Fabrizio Corona. Non ha fatto il suo nome inizialmente, ma lo ha fatto Cristian Imparato per lui. Anche perché dalla descrizione fornita da Gaetano non era complicato intuire che si trattasse di Corona. Il pubblico a casa era già a conoscenza di questa amicizia, visto che se ne è parlato molto sui social network e nel Web. In Casa, invece, potrebbero non saperlo. O meglio, non lo sapevano prima di ieri perché dopo la confessione di Gaetano è tutto molto chiaro. Il modello stava parlando con Cristian Imparato e Serena Rutelli in camera da letto quando ha scelto di aprirsi con loro e confidarsi. Ha parlato anche del suo video di presentazione, ma andiamo per gradi.

Gf, Gaetano confessa di aver fatto il video della caduta in bicicletta di Corona

Durante le confidenze, che erano anche un po’ uno sfogo, Gaetano ha detto: “Sono amicissimo e collaboratore di un personaggio noto italiano molto discusso, non posso dire chi è”. Dicendo che è un personaggio molto chiacchierato, ha fatto sì che Cristian pensasse subito a Corona. La conversazione è proseguita su quest’ultimo e naturalmente Serena e Imparato commentavano le varie vicende di Corona. A un certo punto, entrambi hanno ipotizzato che alcune cose fossero una trovata pubblicitaria, un modo per fare spettacolo e attirare l’attenzione insomma. Il cantante di Io Canto ha parlato del video della caduta in bicicletta di Corona e su questo Gaetano ha confessato: “Quante cose vorrei dirvi, ma non posso. Negative? No, anzi. Il video l’ho fatto io. Riguardalo e senti la risata di quello che ride, sono io. No, non lo ha fatto a posta. Giuro. C’è tutta una storia. Non era preparato. Vi dico solo una cosa. È una persona vera veramente, è una persona d’oro”. Ed è qui che la diretta si è interrotta perché giunta alle due di notte, e come ben saprete nelle ultime due edizioni la diretta del Gf non è h24.

News Gf, Gaetano si sfoga: il video di presentazione “imbarazzante”

Prima di tutto ciò, i ragazzi stavano parlando della loro esperienza al Grande Fratello 16 e di ciò che potrebbero raccontare della loro vita. Per esempio, Cristian ha spiegato di essersi rifiutato di parlare della sua malattia durante il videoclip di presentazione nonostante glielo avessero chiesto. Lo ha fatto perché pensa che sia una confessione che deve avvenire spontanea, se e quando gli andrà di parlarne. A proposito di video di presentazione, Gaetano ha detto: “Voi non avete visto il mio videoclip. So stato presentato in un modo raga. Jessica lo ha visto, digli com’è il mio videoclip”. E la Mazzoli ha risposto “Imbarazzante”. Gaetano ha detto che non gli importa molto se hanno fatto passare un’immagine sbagliata di sé, un tipo “So tutto io, faccio tutto io”, ha detto. Jessica ha provato a spiegargli che comunque il pubblico del Gf si sarà già accorto che in realtà lui non è come lo hanno presentato. “Non lo so se si sono resi conto”, ha risposto Gaetano. Leggendo i commenti su Twitter, però, possiamo confermare che il pubblico se ne è accorto eccome.