Grande Fratello 10, nota ex è diventata mamma: annuncio (nome originale)

Ex gieffina, tornata in Italia dopo aver dimorato a Londra per diverso tempo, è diventata madre

Mara Adriani, ex concorrente del Grande Fratello 10 (partecipò all’edizione in onda tra ottobre del 2009 e marzo del 2010), è diventata mamma per la prima volta. La 34enne romana ha annunciato con un post su Instagram la lieta notizia. Nelle scorse ore è nato suo figlio, Abramo, nome dal sapore biblico.

L’Adriani aveva fatto sapere nei mesi scorsi di essere in dolce attesa sempre tramite un post social. In particolare uscì allo scoperto a maggio, mostrandosi in uno scatto con il pancione di 28 settimane. “Non vedo l’ora”, scrisse. Adesso, per la nascita, un’altra dolce didascalia, con tanto di istantanea del bebè (che però non è stato ripreso in viso): “My sweet baby…”.

Con l’annuncio della venuta alla luce del piccino, è stato svelato anche il sesso e il nome. L’ex gieffina ha infatti deciso di tenere entrambe le informazioni riservate fino al parto.

GF 10, Mara Adriani è tornata a Roma

Da qualche tempo l’Adriani ha fatto rientro in Italia dopo avere dimorato a lungo a Londra. Nella capitale inglese era volata per dare una svolta alla sua vita. Sembra che a convincerla a fare ritorno a Roma, sua città natale, sia stato Fabio, il suo attuale compagno di vita nonché il neo papà di Abramo, con il quale Mara ha messo su famiglia. A incidere sulla scelta di tornare in patria ci sarebbe stata anche la Brexit che ha complicato un poco le cose per gli stranieri residenti nel Regno Unito.

Senza dubbio, però, ad avere avuto un ruolo decisivo nel convincerla a riabbracciare Roma è stato appunto Fabio. “Mi prende e mi porta via, in Italia”, aveva confidato ai suoi fan social la Adriani in tempi non sospetti, riferendosi alla volontà del compagno di averla vicina. Missione compiuta!

Mara ha preso parte al GF 10, un’edizione particolare del reality più spiato d’Italia. Per festeggiare il decennale dello show, Mediaset aveva deciso di anticipare di qualche mese la messa in onda del programma e di prolungarlo di alcune settimane. Risultato? La durata è stata complessivamente di 134 giorni e una parte del cast trascorse a Cinecittà Natale e Capodanno, come accaduto nell’ultima stagione del Grande Fratello Vip.