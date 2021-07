Grande Fratello, Vanessa Ravizza si sposa: cosa fa oggi e chi è il fidanzato

Vanessa Ravizza, 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello (edizione in onda nel 2009), convolerà a nozze con il compagno Manuel Sarao, calciatore professionista. L’annuncio lo ha fatto sui social la stessa ex gieffina che ha immortalato il momento della proposta fattale dall’atleta con cui l’amore è decollato circa sei anni fa. Dalla relazione sono nate due figlie, Jolie, 6 anni, e Chloe, 3. Adesso il legame, già solidissimo, sarà coronato con il matrimonio visto che la Ravizza ha detto “Sì” alla richiesta del giocatore.

Con un post su Instagram Vanessa ha mostrato come Manuel si sia prodigato per chiederla in sposa. Ossia facendole trovare una torta gigante con scritto: “Vuoi sposare papà?”. Un’iniziativa particolare e azzeccata, che ha coinvolto anche le figlie.

Manuel Sarao e Vanessa Ravizza, i dettagli della love story

Manuel Sarao, che è nato l’11 ottobre 1989, è originario della Lombardia. L’ultima stagione calcistica l’ha disputata nel Catania, in Serie C. Con Vanessa la relazione si è accesa in un locale milanese grazie ad amici in comune. Un vero e proprio colpo di fulmine se si considera che dopo pochi mesi di love story la Ravizza era già incinta della primogenita Jolie. Nel 2018 è poi stata accolta Chloe.

Vanessa acquisì popolarità televisiva nel 2009, partecipando al Grande Fratello (edizione vinta da Ferdi Berisa). Nella Casa più spiata d’Italia stregò Marco Mazzanti e Alberto Scrivano.

Al settimanale Nuovo, in un’intervista del passato, ha spiegato di sentirsi molto fortunata per come sono andate le sue due gravidanze. In entrambi i casi, ha narrato, ha fatto il cesareo. Il primo perché era arrivata al termine e ebbe problemi a partorire naturalmente. “E così ho deciso di ripeterlo pure per Chloe”, aggiungeva l’ex gieffina chiacchierando con il magazine.

Da quando si è fidanzata con Manuel fa la mamma a tempo pieno, dedicandosi interamente alla famiglia. In passato ha inoltre confidato che stando appunto con un calciatore è costretta a cambiare dimora spessissimo per seguire la carriera del compagno. Una situazione che, unita al fatto di essere mamma bis, l’ha spinta a impegnarsi al cento per cento per curare le faccende relative al focolare domestico.