Grande Fraello Vip 7, nomination e pagelle: chi si becca 1 e chi 10

Ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Le nomination sono nuovamente state ad appannaggio dei soli maschi. Ecco chi ha votato chi. Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese sono stati resi immuni: il primo perché ha vinto il televoto contro Charlie Gnocchi (finito in nomination d’ufficio), il secondo perché salvato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Queste le nomination palesi:

Luca Onestini ha votato Luca Salatino

Alberto De Pisis ha votato Attilio Romita

Antonino Spinalbese ha votato Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria ha votato Attilio Romita

George Ciupilan ha votato Edoardo Tavassi

Charlie Gnocchi ha votato Edoardo Tavassi

Attilio Romita ha votato Edoardo Donnamaria

Luca Salatino ha votato Alberto De Pisis

Edoardo Tavassi ha votato George Ciupilan

Daniele Dal Moro ha votato Alberto De Pisis

Queste le nomination segrete:

Oriana Marzoli ha votato Attilio Romita

Giaele De Donà ha votato Luca Salatino

Nikita Pelizon ha votato Attilio Romita

Patrizia Rossetti ha votato Attilio Romita

Sarah Altobello ha votato Edoardo Tavassi

Wilma Goich ha votato Edoardo Donnamaria

Micol Incorvaia ha votato Alberto De Pisis

Antonella Fiordelisi ha votato Attilio Romita

I nominati sono Charlie Gnocchi e Attilio romita. Uno di questi sarà eliminato lunedì 13 dicembre, nel corso della prossima diretta in prime time in cui entreranno due nuovi vip, già presentati ufficialmente. Trattasi di Riccardo Fogli e Milena Miconi.

GF Vip 7, Signorini e le opinioniste: le pagelle

Alfonso Signorini: puntata tutto sommato tranquilla, la conduce in porto senza problemi. Ha vissuto serate molto più tribolate. VOTO 6, Ordinaria amministrazione!

Sonia Bruganelli: avvelenata e puntuale, sfodera una delle sue migliori performance. Non le sfugge niente, tocca tutti i tasti delicati che deve toccare. VOTO 8, caustica!

Orietta Berti: pian piano sta trovando una sua dimensione dopo essere rimasta in letargo per due mesi e mezzo. Però, manca ancora un po’ per arrivare alla sufficienza. VOTO 5, Assonnata!

GF Vip 7, promossi e bocciati

Daniele Dal Moro: il solito uomo tutto d’un pezzo, senza mezze misure. Ha i cosiddetti attributi, a volte ne mostra anche troppi e gli si apre la valvola. Però è uno dei pochi genuini e sinceri. VOTO 6,5, Uragano!

Wilma Goich: Signorini le dà spazio e le riferisce che l’ex marito Edoardo Vianello se ne è saltato fuori dopo anni a dire che il matrimonio si è concluso per via di un tradimento di lei. La cantante smentisce senza fare sceneggiate, con la sicurezza di chi sa come sono andate realmente le cose. VOTO 7, Esperienza!

Attilio Romita: gioca un po’ con Sarah Altobello, la sua ‘Mimmuzza’ lo striglia, lui, da vecchia volpe della comunicazione, se ne esce bene. Chiede scusa e non sbrodola. Un po’ sta al gioco, un po’, forse, davvero ci rimane male. VOTO 6, Equilibrato!

Oriana Marzoli: le solite urla, le solite sceneggiate. Tutto già visto. La venezuelana però non fa mai annoiare e non è pervasa da un pedante moralismo a differenza di altre sue compagne di viaggio. VOTO 6, Tempesta!

Marco Bellavia: il mondo va al contrario. Ginevra, poiché l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha criticato la scelta del GF Vip di farla rientrare in casa da ospite, si è beccato una scarica di critiche. Amaurys Perez è ‘resucitato’, la stessa Ginevra ha ricordato a Bellavia di ricevere insulti da mesi manco fosse colpa sua piuttosto che per le frasi raccapriccianti che gli ha rivolto (si dà per scontato che gli haters sono degli imbecilli e che il peccato originale sia il loro). Bellavia però, al posto di difendere la sua posizione per la scelta opinabile del GF Vip, chiede scusa per essersi esposto. VOTO 5, I cuor di leone stanno altrove!

Sarah Altobello: diciamolo a gran voce che nel 2022 la donna che finge sapendo di fingere in tv e che si atteggia a finta tonta è passata di moda. Del teatrino con Attilio Romita, per dirla senza fronzoli, non frega praticamente a nessuno. VOTO 3, Fuori tempo massimo!

Antonella Fiordelisi: la ragazza ha smarrito la retta via, il pubblico, dall’incensarla a inizio reality, ora non gli perdona più nulla. La giovanotta è una dei tantissimi casi per cui vale l’adagio “predica bene, ma razzola male”. Urge un cambio di rotta. VOTO 2, Egotista!

Edoardo Donnamaria: a lui va il voto più basso. Su Twitter in molti lo hanno soprannominato “Edo-bau” e non a caso. VOTO 1, Cercasi attributi!

Pamela Prati: balla nella gabbia, non c’è altro da dire, punto! VOTO al trash 10!