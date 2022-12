Chicca Bianco Crista, madre di Edoardo Donnamaria, ha fatto una sorpresa al figlio al Grande Fratello Vip 7, piombando nella puntata in onda il 10 dicembre 2022. Prima ha parlato con ‘Edo’ delle incomprensioni del passato, poi Alfonso Signorini ha invitato la donna e Antonella Fiordelisi a presentarsi per la prima volta. Non appena le due si sono viste è stato tutto, o quasi, un ‘dolciume’. Tra tante dichiarazioni zuccherose, però, non sono sfuggite un paio di frasi di Chicca che valgono più di mille parole.

“Piacere, Antonella”, ha esordito la Fiordelisi, in evidente imbarazzo al cospetto della ‘suocera’. “Ciao amore, sei simpatica, sei bella matta, alla tua età forse ero più matta di te, poi con il matrimonio e i figli mi sono calmata”, la risposta di Chicca. Tutto bello e tutto tranquillo? Ni. Infatti poco dopo la madre di Donnamaria ha aggiunto: “Basta però litigare, basta polemiche. E lui deve avere occhi con i lumicini, sempre”. Signorini ha chiesto all’ospite di approfondire la questione.

“Con Antonella, vedo Edo molto cambiato, più pacato e più tranquillo. Ma lo voglio più gioioso. E tu Antonella devi imparare a cucinare, non sai fare le uova”, la chiosa di Chicca. “Imparerò a fare le uova strapazzate, promesso”, la replica della Fiordelisi. A parte lo ‘scivolone’ dimenticabile delle uova (dove sta scritto che una donna deve per forza sapere cucinare?), da segnalare che Chicca ha più volte rimarcato che vede il figlio con gli occhi spenti. E non lo ha detto in generale, lo ha detto specificatamente alla sua neo fidanzata.

Insomma, per farla breve: seppur in modo garbato e pacato, Chicca ha voluto far emergere un messaggio più che chiaro, cioè che vede il suo ‘Edo’ non certo al settimo cielo. Da sottolineare pure che ha evidenziato più volte la questione litigi di coppia. Dietro alla patina dei sorrisi e delle congratulazioni ci sono stati un paio di messaggi subliminali, nemmeno troppi, recapitati alla destinataria e al destinatario. Dalla serie, chi ha orecchie per intendere intenda!