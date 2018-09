Gracia De Torres: problemi di salute e difficoltà nell’avere un figlio dopo l’Isola

Gracia De Torres, il racconto straziante dell’ex naufraga: problemi di salute e difficoltà nell’avere un figlio dopo l’Isola

Questo è un sicuramente momento felice a livello sentimentale per l’ex naufraga Gracia De Torres. La showgirl, che in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi, si è infatti recentemente sposata con Daniele Sandri e le cose con lui oggi procedono oggi a gonfie vele. I due, però, vorrebbero presto coronare il loro sogno d’amore con un figlio che, purtroppo, fatica ad arrivare. Questo problema addolora molto Gracia che, commossa, ha confessato al settimanale Chi di avere avuto problemi di salute dopo L’Isola e di non riuscire a rimanere incinta per questo motivo.

Gracia De Torres racconta: “Dopo l’Isola dei Famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologi molto gravi”

Dopo aver raccontato i momenti più belli del suo matrimonio Gracia De Torres ha confessato anche di sentire il forte desiderio di diventare presto madre. Un figlio? “Si fa! Noi lo vorremmo da subito ma purtroppo dopo l’Isola dei famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato” ha dichiarato l’ex naufraga. La stessa poi, molto commossa, ha anche aggiunto: “Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose. Non voglio entrare nel dettaglio. Spero piano piano di recuperare un equilibrio fisico perché questo figlio lo vogliamo”.

Gracia De Torres e Daniele Sandri sposi: al matrimonio presente anche Giorgia Lucini di Uomini e Donne

Pur essendo stato il matrimonio di Gracia De Torres un evento che lei e il suo Daniele non hanno preferito raccontare in diretta sui social, qualche foto, su Instagram, è comunque trapelata (durante e nei giorni a seguire la cerimonia). Tra queste, per esempio, c’è stata l’immagine postata da Giorgia Lucini nel suo profilo. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha dedicato delle bellissime parole alla coppia e, nel farlo, ha deciso di condividere con i propri follower uno scatto della festa delle nozze.